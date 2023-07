Michél Harrer fällt monatelang aus

Siegen. Im Sportfreunde-Test vergangenen Samstag gegen Gießen verletzte sich Michél Harrer am Knie. Die Diagnose: Kreuzbandverletzung.

Die Befürchtungen um die Schwere der Knieverletzung beim Siegener Oberliga-Angreifer Michél Harrer haben sich bewahrheitet. Nach einer MRT-Untersuchung wurde die Kreuzbandverletzung diagnostiziert. Ob das Band ganz gerissen oder angerissen ist, wird sich Ende des Monats bei einer weiteren Untersuchung noch herausstellen. So oder so: Der 36-Jährige wird monatelang ausfallen. „Ich bin sicher: Er wird wiederkommen, er ist ein Kämpfer“, wird Trainer Patrick Helmes auf der Sportfreunde-Homepage zitiert. Harrer hatte sich die Verletzung im Testspiel gegen Gießen in der Schlussphase, wenige Minuten nach seiner Einwechslung zugezogen.

