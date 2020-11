Michael Lerscht: „Leere Hallen sind unser Alltag“

Am Mittwoch gastiert Trainer Michael Lerscht mit dem ASV Hamm-Westfalen bei seinem Ex-Verein TuS Ferndorf. So blickt er auf seine Rückkehr.

Ferndorf. Er war zu aktiven Zeiten ein Führungsspieler, übernahm 2015 bei der ersten Mannschaft den Cheftrainerposten von Erik Wudtke und führte den TuS Ferndorf nach dem Abstieg nur ein Jahr später zurück in die 2. Handball-Bundesliga: Michael Lerscht hat sich als Trainer binnen weniger Jahre einen guten Ruf erworben und im Sommer den nächsten Schritt gemacht: Der Gernsdorfer ist hauptamtlicher Trainer beim Ferndorfer Liga-Rivalen ASV Hamm-Westfalen.

Nach einem freundschaftlichen Vergleich in der Saisonvorbereitung Ende August kommt es nun am Mittwoch zum erneuten Wiedersehen mit seinem Ex-Verein, guten Freunden und vielen Spielern – diesmal aber auf einer anderen, wichtigeren Ebene. Im Vorfeld der Partie, die um 19.30 Uhr ohne Zuschauer in der Sporthalle Stählerwiese angepfiffen wird, sprachen wir mit dem 36-Jährigen.

Seit 1. Juli sind Sie nun für den ASV Hamm-Westfalen tätig. Wie fällt die Zwischenbilanz eines knappen halben Jahres aus?

Michael Lerscht: Es ist genau das, was ich wollte, eine spannende Geschichte in einem ambitionierten Verein. Ich habe den ASV und sein Umfeld schon gut kennen gelernt. Es gibt viele, die an dem Projekt mitarbeiten – allen voran die Mannschaft, die hart an ihren Zielen arbeitet.

Lassen sich schon Unterschiede zu Ihrem Ex-Verein TuS Ferndorf erkennen?

Der größte Unterschied ist sicherlich, dass in Hamm einige Leute mehr mitarbeiten, und zwar in Vollzeit. Vieles ist von unten gewachsen. Da alle Profis sind, ist es egal, wann ich trainieren lasse, denn der gesamte Kader ist immer da.

Fünf Siege und eine Niederlage sowie Platz eins stehen für Ihr Team zu Buche. Sind Sie zufrieden mit dieser Ausbeute?

Wir haben uns diese Punkte durch eine gute Vorbereitung und trotz einiger Verletzter verdient. Bis auf das Spiel gegen Dessau-Roßlau waren auch die Leistungen entsprechend. Die individuelle Qualität im Kader ist hoch, wir haben viele Variationsmöglichkeiten. Die Mannschaft hat einen guten Spirit, aber es gibt noch jede Menge Luft nach oben.

Handballspiele müssen seit einigen Wochen ohne Zuschauer ausgetragen werden. Wie gehen Sie und das Team damit um?

Die leeren Hallen sind ein Stück weit unser Alltag geworden. Wir haben bislang nur ein Spiel, den Test in der Vorbereitung gegen Lemgo, vor Zuschauern bestreiten dürfen. Die Situation ist für alle nicht schön, aber letztlich geht es um das Spiel, geht es um Punkte und den Erfolg.

Uns hat es Gott sei Dank noch nicht mit einem positiven Coronafall und einer Quarantäne getroffen, aber unser Spiel gegen Hamburg musste wegen positiver Tests beim HSV verschoben werden. Der ASV Hamm-Westfalen geht mit der Pandemie professionell um. Der Arzt kommt für die Abstriche in die Halle.

Kommen wir zum Duell mit Ihrem Ex-Verein. Wie stark schätzen Sie den TuS Ferndorf in dieser Saison denn ein?

Zunächst einmal ist es sicherlich für alle dort eine besondere Situation und eine Herausforderung, mit einer insgesamt fast vierwöchigen Quarantäne umzugehen. Vor dem Hintergrund fand ich den Sieg gegen Fürstenfeldbruck sogar bemerkenswert. In Großwallstadt fand ich den Auftritt souverän, und Aue war auch schon zu meiner Zeit stets ein schwieriger Gegner. Ich denke, dass die sportliche Leitung bei der Kaderzusammenstellung ein gutes Händchen bewiesen hat. Vor allem die Außenpositionen sind gestärkt worden. Ferndorf hat einige Aufgaben für uns bereit, da bin ich mir sehr sicher.

Die meisten Trainer stehen zu einigen Kollegen in einem regen Informationsaustausch. Wie ist das bei Ihnen mit Robert Andersson?

Wir haben uns beim Testspiel im Sommer kennen gelernt, aber einen regelmäßigen Kontakt gibt es nicht. Mit Mirza Sijaric, Dirk Stenger und Hilmar Gudmundsson (Anm. d. Red.: Sportlicher Leiter, Geschäftsführer, Torwarttrainer) spreche oder schreibe ich aber doch häufiger. Wir kennen uns ja auch schon viel länger und sind gemeinsam durch Höhen und Tiefen gegangen.