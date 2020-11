Michael Born hat den Sprung in die Welt des Profi-Fußballs geschafft. Der Berghäuser, der unter anderem als Geschäftsführer mit dem SC Paderborn den Aufstieg in die erste Bundesliga feierte, spricht im Interview über seine Sicht auf den Weltfußball, die Entwicklung von regionalen Spielern und einen Gefallen von Fritz Walter, der sein Leben verändern sollte.

Herr Born, Sie haben Ihr erstes Amt in Paderborn zu Zeiten angetreten, als sich der heutige SC noch TuS Neuhaus nannte. Seitdem sind fast 25 Jahre vergangen. In der Zeit hat sich der Profifußball verändert. Was denken Sie darüber?

Michael Born: Das ist schon wahr. Der Fußball hat national wie international eine wahnsinnige Entwicklung durchlaufen, gerade im Bereich der Medien-Einnahmen. Die Professionalisierung der Vereine vor allem in Bereichen wie Merchandise oder Marketing ist weit fortgeschritten. Damals konnte man im Paderborner Fanshop gerade einmal eine Vereinsnadel, einen Wimpel und einen Schal kaufen. Trikots gab es nicht, die waren zu teuer. Heute gibt es Klamotten in allen Farben und Größen, Sondereditionen der Trikots und die verschiedensten Produkte für einen Haushalt. Durch die mit den Jahren zunehmende Digitalisierung hat sich die Vermarktung wesentlich weiterentwickelt, sodass es heute ganz andere Möglichkeiten gibt.



Gibt es denn für Sie einen expliziten Zeitpunkt, an dem in eben diese Größenordnung vorgestoßen wurde?

Das ist eine schwierige Frage. Dinge, die die finanzielle Entwicklung des Fußballs stark beeinflusst haben, waren auf internationaler Ebene vor allem das Bosman-Urteil und die Ausschüttung der hohen Fernsehgelder. Für den Fußball in Deutschland war die WM 2006 und der damit verbundene Stadienbau ein ganz enormer Schritt in diese Richtung.

Auf den hiesigen Fußballplätzen hört man oftmals die Phrase „Früher war alles besser“. Wieviel Wahrheit steckt Ihrer Meinung nach in dieser Aussage – bezogen auf den Fußball und das Business?

Natürlich gibt es auf der einen Seite gewisse fragwürdige Entwicklungen. Es gibt inzwischen, das erkennt man in der aktuellen Situation sehr deutlich, eine gewisse Distanz zwischen den Vereinen und den Fans. An diesem Punkt müssen wir das Ganze wieder ein bisschen zurückdrehen. Man sieht aber, dass sich der Fußball sehr intensiv damit beschäftigt, einen gangbaren Weg dafür zu finden.

Vor diesem Hintergrund: Wie stehen Sie persönlich zu der überwiegend kritisch beäugten „europäischen Superliga“, die in der Planung ist?

Wir befinden uns generell in einer Situation, in der der Wert der nationalen und internationalen Wettbewerbe zunehmend verwässert wird. Das sieht man schon am Umsatz des FC Bayern oder von Borussia Dortmund, der quasi so hoch ist, wie der Umsatz von zehn anderen Bundesliga-Vereinen zusammen. Auch in der Champions League war es früher ein Highlight, wenn ein deutscher Verein mal gegen Real Madrid oder Barcelona spielen durfte. Durch die Neustrukturierung der Gruppenphase finden solche Spiele heute regelmäßig statt. Weitere Wettbewerbe würden diese Entwicklung weiter vorantreiben, dabei würden jedoch die nationalen Wettbewerbe auf der Strecke bleiben. Und sind wir doch mal ehrlich: Wenn der FC Bayern dann das zehnte Mal gegen Real Madrid spielt, sind diese Spiele auch nicht mehr wert als ein durchschnittliches Spiel in der Bundesliga.

Ein Engagement im Profi-Bereich ist der Wunsch von unzähligen jungen Sportinteressierten. Doch die Frage, wie man dort eigentlich Fuß fassen kann, bleibt häufig unbeantwortet. Wie lief das bei Ihnen und was können Sie den Leuten ans Herz legen?

Ich habe damals an der Sporthochschule Köln ein Diplom-Sportstudium absolviert. Als ich noch in der A-Jugend bei den Sportfreunden Edertal gespielt habe, wurde ich auf dem Fritz-Walter-Turnier in Gönnern zum Spieler des Spiels gewählt. Daraufhin sagte mir Fritz Walter, wenn er mir mal einen Gefallen tun könne, sollte ich mich doch bei ihm melden. Ich kam im Studium dann auf ihn zurück und bat um einen Praktikumsplatz bei Kaiserslautern. So kam ich zu meinem ersten von zwei Praktika im Studium. Das zweite habe ich dann bei der Stadtverwaltung Paderborn absolviert, über die letztlich auch der Kontakt zum TuS Neuhaus zustande kam. Heute ist das ganze Vereinsleben ziemlich professionalisiert, dadurch suchen Vereine ganz gezielt absolute Fachleute. Dafür sind die Vereine jedoch breiter aufgestellt und mehr Stellen müssen besetzt werden. Mit der entsprechenden Ausbildung, der richtigen Spezialisierung und dem Quäntchen Glück, das man in jedem Beruf braucht, kann jeder in dem Geschäft Fuß fassen.

Sehen Sie es als Vor- oder Nachteil, selbst nicht jahrelang professionell Fußball gespielt zu haben?

Um einen Einstieg in den Beruf zu finden ist das sicherlich ein Nachteil. Am Anfang fehlt dir dann einfach das Netzwerk, dass vieles erleichtert. Das musste ich mit der Zeit aufbauen und da haben es ehemalige Spieler, die schon lange im Profigeschäft sind, einfacher. Aber ich denke, dass in diesem Beruf der Blick von außen nicht verkehrt ist.

Geht man nach den Berichten der Medien, so haben Sie bei all Ihren Stationen, besonders im finanziellen Bereich, hervorragende Arbeit geleistet. Sie haben jedoch auch im Jugendbereich Ihre Erfahrungen gesammelt. Welchen Teil Ihres Jobs bevorzugen Sie?

Meine größten Erfolge habe ich natürlich im Bereich der sportlichen Leitung bei Paderborn erreichen können. Damals haben wir als Team echt unheimlich viel richtig gemacht. Aber auch aus sportlicher Sicht ist es ganz wichtig, die Finanzen im grünen Bereich zu halten. Um das zu erreichen, spielt die Nachwuchsarbeit natürlich eine große Rolle. Regionale Spieler zu Entwickeln ist nicht nur aus finanzieller Sicht eine hervorragende Methode sportlichen Erfolg zu generieren. Denn diese Spieler bringen auch eine gewisse Identifikation mit der Region und dem Verein mit, die sich positiv auf das Team und die Anhänger auswirken kann.

Hand aufs Herz: Wie hat sich der Aufstieg und insbesondere die Saison in der Fußball-Bundesliga angefühlt?

Das war einfach fantastisch. Wir sind am fünften Spieltag als Tabellenführer nach Bayern gefahren und haben bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt gespielt. Und das haben wir alles trotz unserer geringen finanziellen Mittel geschafft.

Seit kurzem gehen Sie und die SG Dynamo Dresden getrennte Wege. Vermutlich ist der Zeitpunkt für diese Frage viel zu früh, aber: Haben Sie sich schon Gedanken über Ihre Zukunft gemacht?

Ich habe in Dresden vier sehr, sehr intensive Jahre erlebt. Ich denke, dass aber vor allem die finanzielle Entwicklung dort sehr positiv war. Ich habe mir jetzt die Zeit genommen, mich ein bisschen zu erholen und würde mich sehr darüber freuen, auch in der Zukunft eine Aufgabe im Profi-Fußball übernehmen zu können.

Heimatbesuch und Altherren-Kick

Als aktiver Sportler verbrachte Michael Born seine meiste Zeit auf dem Sportplätzen in Berghausen und Raumland, im Trikot der Sportfreunde Edertal. Nun feiert sein Heimatverein im kommenden Jahr sein 100-jähriges Jubiläum. Ein Ereignis, bei dem Born natürlich gern persönlich vor Ort wäre. „Leider kann ich das aber nicht mit Gewissheit sagen, da ich nicht weiß wo ich im nächsten Jahr arbeiten werde.“

Michael Born ging in jungen Jahren auf Torejagd für die Sportfreunde Edertal. Foto: Lars-Peter Dickel

Seine Verbindung zum Traditionsverein hat der ehemalige Stürmer der Gelb-Blauen allerdings nie verloren. „Erst vor Kurzem habe ich nochmal eine Runde bei den Atlherren mitgekickt“, schmunzelt Born, der bei diesem Freizeit-Kick selbstredend viele alte Bekannte begrüßen und in Erinnerungen schwelgen konnte.

Stetiger Kontakt in die Heimat

„Allein durch meinen Bruder Heiko, mit dem ich früher zusammen in Edertal gespielt habe, oder meinen Freundeskreis wird der Kontakt auch nicht abreißen. Schwierig wird es eben nur, wenn ich arbeite. Da hab ich sehr, sehr wenig Zeit“, erklärt Born, der mit der aktuellen Entwicklung der Sportfreunde sicher zufrieden sein dürfte. Als Aktiver selbst spielte er, gemeinsam mit seinem Bruder Heiko „Höppe“ Born mit den Sportfreunden noch in der Bezirksliga groß auf. Michael als Angreifer, sein Bruder als Vereinslegende am anderen Ende des Feldes im Tor.

Michael Borns Sohn, Moritz, ist im übrigen letztes Jahr aus der A-Jugend gekommen und spielt nun ebenfalls für die SFE. fk