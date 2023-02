Messerscharfe Prognose: nur Siege und einmal Halligalli!

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Auch in den unteren Amateurligen endet die Winterpause. Unser Kolumnist schaut auf einige Partien und kennt bereits die Ergebnisse

Schluss, aus, vorbei! Auch in den unteren Amateurligen endet am Wochenende das Lotterleben zwischen Halle, Couch und Connection. Einige Wittgensteiner Teams müssen als bedrohte Art direkt liefern, andere können es relativ druckfrei angehen. Hier die messerscharfe Prognose:

Wer Halligalli erleben möchte, sollte in der C-Liga vorbeischauen, wo Oberes Banfetal in der Benfe gastiert. Zuschauer können den tabellarischen Blick nach unten und oben scheuen und sich an Fußball-Harakiri erfreuen. Starke Offensiven und offenes Visier führen zu einem völlig irren 4:4, bei dem am Ende irgendwer sagen wird: „Dafür gehen die Leute zum Fußball!“

Endspiele für Ebenau

In der B-Liga sind die Gegnernamen für den FC Ebenau egal, mit sechs Pünktchen ist jede Partie ein Endspiel. Doch weil der Gast aus Bürbach ebenfalls Licht im Keller sucht, wird die richtige Einstellung der FC-Akteure der Hauptgrund für ein dreckiges 1:0 sein. Mit Eichen-Krombach bekommt Aue-Wingeshausen direkt volle Breitseite. Die Siegerländer verloren allerdings jedes ihrer Testspiele und verschlafen gerne mal den Beginn, was der TSV mit direktem Pressing begrüßen wird. Endstand 3:1.

Das wichtigste Spiel hat die SG Laasphe/Niederlaasphe vor der Brust. Ein Spiel weniger als der Gegner FC Kreuztal, wird man durch den 3:2-Auswärtscoup auf drei Punkte rankommen und den Grün-Weißen schrillende Alarmglocken hinterlassen. Nachdem man im Lahntal nach einigen Eskapaden zum „SG Hollywood“ mutierte, wird der Sieg zum Hallo-Wach-Erlebnis. Fazit: nur Siege und einmal Halligalli. Natürlich.

