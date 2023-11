Erndtebrück Aus- und Rückblick mit TUS-Trainer Michael Müller

Nur zweimal Training in dieser Woche, zudem das Freitag-Training um einen Tag vorgezogen für ein langes freies Wochenende zwischen Hin- und Rückrunde. „Das tut den Jungs gut“, sagt denn auch Michael Müller, der Trainer des Fußball-Westfalenligisten TuS Erndtebrück, „die müssen mal runterfahren.“ Und es ist eine gute Gelegenheit für ein paar Fragen an den Übungsleiter des Tabellenführers vom „Pulverwald“.

Herr Müller, was hat Ihnen an Ihrer Mannschaft in der Hinrunde am meisten gefallen?

Michael Müller: Der Zusammenhalt der Mannschaft. Wie wir zusammengewachsen sind vom Trainingslager vor der Saison bis jetzt. Jeder ist ehrgeizig, jeder will sich entwickeln.

Und was hat Ihnen nicht gefallen?

Die drei Niederlagen in Serie im September. Aber das war für uns auch ein Lern-Effekt. Ich habe immer gesagt, dass wir eine junge Mannschaft sind, die lernen muss, die sich entwickeln muss. Nach der Niederlagen-Serie haben wir einen Schritt nach vorne gemacht. Die Negativ-Serie war nicht schön, aber sie war für unsere Entwicklung wichtig.

Wo sehen Sie den TuS Erndtebrück im weiteren Verlauf der Saison?

Wir wollen weiter oben mitspielen, wollen uns weiter entwickeln, wollen besser werden. Ich gehe davon aus, dass bei uns noch mehr möglich ist. Unser Ziel ist, in der Rückrunde mehr Punkte zu holen als in der Hinrunde.

Was hat Sie in der für den Absteiger TuS Erndtebrück neuen Liga überrascht?

Ganz klar, Concordia Wiemelhausen. Mit denen habe ich nicht gerechnet. Aber die haben sich gut verstärkt und einen guten Trainer geholt. Andererseits hat mich der SC Neheim, ebenfalls mit einem guten Trainer, anders überrascht, der in der vergangenen Saison Dritter war und jetzt am Tabellenende steht. Da sieht man, was viele Verletzte ausmachen. Aufsteiger Westfalia Soest, wo wir am nächsten Spieltag hinmüssen, habe ich stark eingeschätzt. Die sind Tabellenvierter, nur drei Punkte hinter uns.

