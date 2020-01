Mehmedalija Čović besteht Prüfung zur Trainer-B-Lizenz

Mehmedalija Čović, Fußballer des TuS Erndtebrück, hat in seiner bosnischen Heimat die Prüfung zur Trainer-B-Lizenz absolviert. Für 2021 strebt der Ex-Profi die A-Lizenz an, die er in Deutschland erwerben möchte.

Praxiserfahrung ist wichtig

Bis dahin muss er jedoch Praxis-Erfahrung nachweisen – ein Option ist, dass er eine Jugendmannschaft des TuS übernimmt. Dass der Verteidiger, der am Montag mit dem TuS in die Restrundenvorbereitung startete, seine Prüfung bestanden hat, kommt dem TuS Erndtebrück zunächst auch sportlich entgegen. Im Training und in den Spielen wird Čović anders als in der Hinrunde durchweg zur Verfügung stehen.