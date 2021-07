Max-Kruse-Racing: Marek Schaller Zweiter am Nürburgring

Nürburg/Erndtebrück. Der Erndtebrücker Marek Schaller ist nach seinem Einsatz in einem TCR auf der Nordschleife euphorisch. Teamchef Benny Leuchter ist voll des Lobes

Der Erndtebrücker Motorsportler Marek Schaller ist bei der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) am Wochenende mit seinem Teampartner Marius Rauer – ein reines Juniorenauto – zwei Mal auf den zweiten Platz in der Klasse SP3T gefahren. In dieser Kategorie, in der Autos mit einem Hubraum bis 2.000 ccm mit Turbo unterwegs sind, waren am Samstag fünf und am Sonntag sieben Autos unterwegs. Schallers Rennstall Max-Kruse-Racing feierte mit seinen drei Volkswagen Golf GTI TCR einen Dreifachsieg (Sonntag) und Doppelsieg (Samstag), die Durchschnittsgeschwindigkeit des Schaller-Autos lag bei 153 bzw. 150 kmh. Im Gesamtklassement aller rund 130 Wagen reihten sich Schaller/Rauer auf Platz 33 bzw. 40 ein.

Lob von Team-Boss Benny Leuchter

„Es war das erste Rennen im TCR auf dem Nürburgring für mich – das war mega. Die Strecke, das Auto, alles hat richtig viel Spaß gemacht“, freute sich Marek Schaller, der seinen älteren Teamkollgegen Andy Gülden, Matthias Wasel und Frédéric Yerly an beiden Tagen zum Sieg gratulierte.

Auch Teamchef Benny Leuchter war glücklich: „Von den Youngstern sind wir positiv überrascht. Natürlich wussten wir, was die beiden können, aber wir wissen auch, wie die Nordschleife einen fordert. Dafür haben die Jungs einen tollen Job gemacht und unserer NLS-Stammbesetzung super Paroli geboten.“

