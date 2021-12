Mattis Michel will es versuchen

Trotz seines Zehnbruichs will es Mattis Michel gegen die Rimpar Wölfe am Samstag versuchen.

Ferndorf. Das Heimspiel gegen die DJK Rimpar Wölfe muss Handball-Zweitligist TuS Ferndorf am Samstag unbedingt gewinnen.

Man habe sich immer schwer getan gegen die „Wölfe“ aus Rimpar. „Aber jetzt muss das vergessen sein“, hat Robert Andersson die Heimpartie seines TuS Ferndorf am Samstag (19 Uhr) gegen die Unterfranken zum „Endspiel“ erklärt. Klar, wer sich die Tabelle der 2. Handball-Bundesliga mit vier mickrigen Pünktchen von ganz unten betrachtet, der sucht nach schlagbaren Gegnern, Gegnern auf Augenhöhe. „Aber“, so Andersson, „das wird hart gegen den Angstgegner.“

Erwartet gegen Angstgegner DJK Rimpar, die „Wölfe“ aus Unterfranken, eine schwere Aufgabe: TuS-Trainer Robert Andersson. Foto: Michael Taeger/Jan Huebner / Jan Huebner

Er hat die zweikampfstarke Abwehr der Würzburger Vorstädter beobachtet, einen Philipp Meyer, der am eigenen Kreis die Regie führt. Dahinter mit Marino Mallwitz einen Torhüter, „der ein Spiel ganz allein entscheiden kann“. Und in Sachen Tore machen sprechen die 101 Saisontreffer von Rückraum-Kanonier Patrick Schmidt deutliche Worte.

Das also zum Gegner am Samstag, der sechs Zähler mehr gesammelt hat als der TuS und in einer Situation in der Stählerwiese antritt, die das nach wie vor dezimierte Ferndorfer Personal vor Probleme stellen wird. Über eine Rückkehr von Jonas Faulenbach muss nicht nachgedacht werden, Andreas Bornemann fehlt ebenfalls weiterhin. Mit einem Einsatz von Lucas Puhl hatte Andersson geliebäugelt, doch muss der Keeper sein Comeback noch einmal um mindestens eine Woche vertagen.

Was Mattis Michel angeht, dessen gebrochene Zehe offenbar weniger Probleme bereitet als befürchtet, so blickt der Coach mit ein wenig Optimismus auf den Samstag. „Er will es probieren“, so der Schwede. „Das sah im Training ordentlich aus.“

Auf der rechten Halbposition erwartet Andersson die Rückkehr von Kim Voss-Fels. Der Ex-Hagener soll die auch zuletzt in Dresden offenkundigen Probleme in der Offensive mildern, zusammen mit Niklas Diebel im Zentrum auch mal für die so wichtigen „einfachen Tore“ sorgen. „So fünf, sechs Stück sollte man von ihm erwarten“, nimmt der Trainer Diebel in die Pflicht.

Vier Spiele stehen in diesem Jahr noch auf dem Plan, da wird es Zeit, Boden gut zu machen. Rimpar soll, nein muss, ein Anfang sein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein