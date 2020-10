Mattis Eckstein: Auf dem Sprung in die SKV-Elite

Dreis-Tiefenbach/Siegen. Das Kunstturn-Leistungszentrum in Dreis-Tiefenbach ist zurzeit sein zweites Zuhause. „An den meisten Tagen verbringe ich hier zwölf Stunden“, erzählt Mattis Eckstein – und seine Augen strahlen.

Er fühlt sich wohl, wenn er mit nacktem Oberkörper – das ist bei Kunstturnen Usus – trainiert, der Schweiß rinnt, der Puls rast und Magnesia durch die Luft wirbelt. Mattis Eckstein ist Kunstturner durch und durch, wobei der Zusatz „inzwischen“ fehlt, denn der 20-Jährige hatte, obwohl schon immer eine Sportskanone, mit dem Leistungsturnen zunächst nix am Hut.

Erst Judoka und Leichtathlet

„Ich habe mit Judo bei der TG Friesen angefangen und bin dann zum TV Langenholdinghausen zur Leichtathletik gewechselt“, erzählt der Birlenbacher. Als seine Sprintleistungen stagnierten, war diese Phase schnell vorbei, wurde wenig später die Vorliebe für das Turnen entdeckt. Doch auch dieser Einstieg war für ihn schwierig: „Die ersten Wettkämpfe waren schlimm, weil ich so schlecht war.“

Wappnet sich für sein Debüt in der 1. Bundesliga: Mattis Eckstein. Foto: Lutz Großmann

Aber gerade diese Niederlagen weckten den Ehrgeiz in Mattis Eckstein, der immer öfter und immer härter trainierte, mit 16 Jahren schließlich den Weg ins Trainingszentrum der SKV nach Dreis-Tiefenbach fand. Der damalige Trainer Andreas Kollig wurde sein Entdecker und Förderer.

Mit 17 Jahren turnte Mattis Eckstein seinen ersten Verbandsliga-Wettkampf für den TV Langenei-Kickenbach, ein Jahr später sogar in der Oberliga. „Da habe ich meinen ersten Sechskampf geturnt“, erinnert sich das Kraftpaket, der „nebenbei“ auch noch sein Abitur machte und sich immer höhere Ziele steckte: In diesem Jahr lockte ihn der TV Isselhorst mit einer Startkarte für die 3. Liga, doch Corona machte alles zunichte. „Da ist für mich eine Welt zusammengebrochen.“

Dieses Pech war das Glück für die SKV: Im Frühjahr nahm ihn Heinz Rohleder, Mannschaftsverantwortlicher des Bundesliga-Teams, in den Elite-Kader auf. Seitdem trainiert Mattis Eckstein täglich, „was das Zeug hält“, wie er es formuliert. Sein Vorteil: Weil er seit dem 1. September bei der SKV sein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, schlägt er zwei Fliegen mit einer Klatsche. In den etablierten SKV-Turnern aus dem Siegerland wie Daniel Uhlig, Nico Ermert oder Sebastian Bock hat der Youngster nicht nur Fürsprecher, sondern auch Vorbilder: „Ich hätte nie gedacht, dass ich mal mit Sportlern wie Daniel in einer Mannschaft sein würde“, sagt er stolz.

Ringe und Sprung sind die Vorlieben

Wann Mattis Eckstein seine Premiere in der 1. Liga feiert, steht nicht fest. „Ich bin auf jeden Fall bereit“, sagt der 20-Jährige, der am Sprung und an den Ringen nach neu einstudierten, schwierigeren Übungen durchaus eine Alternative sein kann – je nach Wettkampfverlauf und Punktestand. Wenn es beim Liga-Start am Samstag gegen Straubenhardt noch nicht klappen sollte, ist das für Mattis Eckstein allen Ehrgeizes zum Trotz kein Problem: „Ich bin erst einmal froh, ein Teil dieser Mannschaft zu sein und will Anschluss an die Besten finden.“