Martin Uvira warnt VfL Bad Berleburg vor Rot Weiß Hünsborn

Bad Berleburg. Der VfL Bad Berleburg will nach zwei Siegen in Folge auch in Hünsborn punkten. Dort treffen die Odebornstädter auf einen alten Bekannten.

Ein 3:0-Sieg über den FSV Werdohl folgte am vergangenen Sonntag ein 1:0-Überraschungserfolg über den Tabellendritten Rot Weiß Lüdenscheid – es läuft in der Fußball-Landesliga 2 wieder rund beim VfL Bad Berleburg. So konnte sich Martin Uvira, immerhin schon seit über drei Spielzeiten Trainer der Wittgensteiner, nicht erinnern, wann sein Team das letzte Mal zwei Spiele hintereinander zu Null gespielt habe.

Doch vor dem anstehenden Duell gegen Rot-Weiß Hünsborn am Sonntag (15 Uhr, Sportplatz Hünsborn) tritt Feudinger auf die Euphoriebremse. „Wir dürfen nicht vergessen, dass für uns jedes Spiel schwer ist und wir mit absoluter Demut an die Aufgaben herangehen müssen.“

Dabei verweist Uvira auf die vergangenen Jahre, in denen besonders die Spiele gegen Hünsborn „immer heiße Duelle“ gewesen seien. Prinzipiell ist der Verein aus einem Ortsteil von Wenden strukturell durchaus mit dem VfL Bad Berleburg zu vergleichen. Denn auch der RWH verlor sein Auftaktmatch recht unglücklich (0:1 gegen TSV Weißtal), sammelte in der Folge allerdings aus drei Spielen sieben Punkte.

Hünsborn-Trainer kein Unbekannter

Darunter ein Derbysieg über den VSW Wenden (2:1), der der Mannschaft von Timo Schlabach merklich Auftrieb verlieh. Apropos Schlabach: Der im Sommer nach Hünsborn gewechselte Trainer ist für die Bad Berleburger Mannschaft und Trainer Martin Uvira kein Unbekannter. Schlabach war im Dezember 2019 noch Coach des damaligen Siegerländer A-Ligisten SG Mudersbach/Brachbach, gegen den der VfL im Kreispokal-Viertelfinale mit 2:1 gewann. Auf und während des Platzes ging es damals sehr hitzig zu, auch zwischen beiden Trainer gab es einige Wortgefechte.

Trotzdem, so betont es Uvira, solle der Fokus am Sonntag ausschließlich auf dem Platz liegen, die alten Geschichten gehören, ähnlich wie das rüpelhafte Verhalten des Lüdenscheider Trainers, der Vergangenheit an.

Zusammenarbeit mit Drancy Muadi-Ngonge beendet

Auf dem Feld weiß Hünsborn nach dem Umbruch im Sommer, in dessen Folge erfahrene Kräfte wie Henrik Blecker und Thomas Alfes den Verein verließen, durchaus zu glänzen. Trotz des Ausfalls von Torjäger Marius Uebach verfügt die stark verjüngte Mannschaft mit Spielern wie Offensivallrounder Steffen Hatzfeld und Kapitän Daniel Jung (Sechser) über ausreichend Potenzial. „Hünsborn hat genügend Qualität in den Reihen“, warnt auch Uvira, der ebenso auf Hatzfeld und Jung verweist.

Mut macht dem VfL dagegen die disziplinierte Mannschaftsleistung gegen Lüdenscheid, als besonders das Innenverteidiger-Duo Marc Uvira und Niklas Linde über sich hinauswuchs und „Sechser“ Max Bosch als Abräumer fungierte. „Wichtig wird sein, dass wir wieder aus einer geordneten Defensive heraus agieren, denn nach vorne bekommen wir immer etwas hin“, führt Uvira weiter aus. Mit Alex Koch kehrt ein Spieler in den Kader zurück. Nicht mehr mit dabei ist dagegen der Sommer-Neuzugang Drancy Muadi-Ngonge. „Der Vorstand hat entschieden, dass wir die Zusammenarbeit mit Drancy beenden“, erklärte Uvira nur knapp, ohne weiter ins Detail gehen zu wollen.

Der gebürtige Kongolese kam in der Liga bisher nur auf einen Einsatz. Gegen Hünsborn müssen es nun die Etablierten wieder richten.