755 Finisher in den fünf Wettbewerben gab es beim 41. Silvesterlauf der CVJM Siegen SG am letzten Tag des alten Jahres rund um die Obernau.

Markus Mockenhaupt Schnellster über 10 km

Netphen. Es war ein Lauf, der bei allen Beteiligten – ob Läuferinnen und Läufer, Organisatoren und Zuschauer – in positiver Erinnerung bleiben wird: Der 41. Silvesterlauf der CVJM Siegen SG „Rund um die Obernau“ passte. Das Wetter spielte mit, die Strecken waren optimal und die Mischung aus alten und neuen Funktionären stimmte ebenso, da nach dem 40. Lauf im Vorjahr einige der „Altgedienten“ sich aus dem Orga-Team zurückgezogen hatten. „Wir haben uns ja nicht im Bösen getrennt“, war der einmütige Tenor. Das war auch spürbar, von der Hilfe an der Strecke über die Siegerehrung bis zur Kuchentafel in der Awo in Deuz.

Jörg Heiner setzt sich früh ab

Bekannte Namen, vertraute Gesichter waren allerorts anzutreffen. Die spiegelten sich im großen Feld von 755 Finishern in den fünf Wettbewerben – von den Schülerinnen und Schülern über 1,5 km bis zum Nordic Walking über 10 km – wider.

Den Auftakt bestritten die Schülerinnen und Schüler über 1,5 km. Mit im Bild die späteren Tagessieger mit dem 13-jährigen Fabio Klein (612/TuS Deuz) und der gleichaltrigen Charlotte Weigand (627/ASC 1990 Breidenbach). Foto: Thorsten WrobeN

Bei den Jüngsten drückte ein in der heimischen Nachwuchs-Szene bekannter Junge dem Wendepunktlauf runter zum Staudamm und zurück seinen Stempel auf. Der 13-jährige Fabio Klein (TuS Deuz) siegte in 5:16 Minuten. Er war zugleich Sieger der M13 vor dem dichtauf folgenden M15-Schnellsten, Severin Schlosser (Biersdorf/5:21 min.) und Mika Langenbach (TriTeam Siegerland) in 5:34 min. (1./M14). Mit Charlotte Weigand (ASC 1990 Breidenbach) ließ sich ein ebenfalls großes Talent bei den Mädchen in 5:36 min. (1./W13) nicht abhängen.

Nach den 37 Schülerinnen und Schülern machten sich die 108 Halb-Marathonis auf den längsten Weg des Tages, über zwei „Wasserrunden“. Diesen Lauf hatte, wie schon an der Startlinie erwartet, der Olper Jörg Heiner (SG Wenden) fest im Griff. Der 46-Jährige, als einer der begnadeten regionalen Läufer bekannt, ging zügig auf die Strecke und hatte sich „ziemlich schnell abgesetzt“, wie er selbst nachher sagte.

Er lief die erste Runde in 34,95 min. Ins Ziel kam Heiner nach 1:14:03 Stunden und mit fast sechs Minuten Vorsprung vor dem zeitgleichen Verfolger-Duo vom TuS Deuz, Viktor Horch und Sascha Fiedler (beide in 1:19:55 Std.). Als schnellste Läuferin zeigte sich die Niederscheldenerin Petra Henkel (ebenfalls TuS Deuz) in 1:30:15 Std. Sie erhielt den Ehrenpreis der Stadt Siegen.

Zwei Tagessiege nach Niederschelden

Wie lang sich das Feld auseinander zog, zeigte sich im Zielkanal, als alle nach fast 2:41 Stunden zurück waren. Darunter auch die älteste Läuferin Ingrid Seidel (76/TV Büschergrund/2:40:42 Std.). Sie meinte: „Das war mein letzer Halbmarathon.“ Der älteste Läufer, Werner Stöcker (LGW/TuS Erndtebrück), packte die zwei Runden in guten 1:56:33 Std.

Zu den Tagesältesten zählten auch die beiden 10-km-Läufer Winfried Kurze (80/Lauftreff Eiserfeld) und Rolf Münker (82/TV Eichen), die nach 1:01:23 Std. bzw. 1:17:22 Std. erschöpft, aber glücklich das Ziel erreichten. Im Kampf um den Tagessieg in diesem mit 445 Läuferinnen und Läufern besetzten 10-km-Klassiker setzte sich der 39-jährige Wilgersdorfer Markus Mockenhaupt (Team TVE Netphen) in 34:54 min. vor dem 43-jährigen Neu-Klafelder und jungen Familienvater Tobias Schmechel (1./M40-TuS Deuz/35:33 min.) durch. Dritter wurde der Hilchenbacher Jonas Frensch (1./M20-TriTeam Siegerland/ 35:35 min.).

Mit dem gebürtigen Wiedersteiner ließ es sich Steffen Co (42), früher einer der starken CVJM-Mittelstreckler, einmal mehr nicht nehmen, an der Obernau zu starten. Er wurde Fünfter (2./M40) in 35,55 min.). Mit Katharina Schäfers (TuS Deuz) in 40:36 min. ging der zweite Tagessieg ebenfalls nach Niederschelden.