Markus Gahler vom FC Benfe erhält Fair-Play-Preis des FLVW

Benfe. Markus Gahler vom FC Benfe korrigierte den Schiedsrichter zum Nachteil seiner eigenen Mannschaft. Für sein vorbildliches Verhalten wird er geehrt

Fußballer Markus Gahler vom FC Benfe zum ist zum Fairplay-Sieger des Monats November im Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen gewählt worden. Für die Wahl vorgeschlagen worden war Gahler wegen einer Aktion im Pokalspiel des B-Kreisligisten beim FC Ebenau.

Beim Spiel in Beddelhausen erzielte der FC Ebenau in der 64. Minute beim Stand von 2:2 per Kopfball ein Tor zum zwischenzeitlichen 3:2-Führungstreffer. Der Ball schlug knapp neben dem Pfosten ein und rutschte durch ein Loch im Netz aus dem Tor heraus. Schiedsrichter Bernd Pöppel deutete die Situation falsch und entschied auf Abstoß – und revidierte seine Entscheidung, als Gahler ihn darüber informierte, dass es sich um einen regulären Treffer handelte.

„Umgekehrtes Phantomtor“

Nach dem „umgekehrten Phantomtor“ gewann der FC Ebenau das Pokalspiel am Ende mit 4:3, der FC Benfe war raus – und in der Mannschaftskabine der Grün-Weißen war die Aktion nicht unumstritten. Doch durch eine krasse Fehlentscheidung das Spiel gewinnen – das wollte Markus Gahler nicht.

Der Gewinner erhält einem Glaspokal, einen Sportartikel-Gutschein in Höhe von 50 Euro und zwei Eintrittskarten für das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund. Am Saisonende wird unter allen Monatssiegern auch ein Jahressieger gewählt.