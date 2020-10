Marcel Dickhaut siegt beim Debüt im Deutschen Schülercup

Deutscher Schülercup auf den Adlerschanzen in Schönwald: Von unten nach oben: Marcel Dickhaut, Mia Abrams, Torben Wunderlich (alle SC Rückershausen), Charlotte Lauber (SK Winterberg) und Sprungtrainer Marius Kappes.

Schönwald. Birkelbacher lässt die nationale Konkurrenz im Schwarzwald hinter sich. Charlotte Lauber und Mia Abrams schaffen es auf Platz 13 und 15.

Auf diese Wettkämpfe haben die jungen Wintersportler lange hingefiebert. In diesem Zusammenhang waren alle Beteiligten glücklich, dass der Deutsche Schülercup der Nordischen Kombinierer in der Altersklassen 12 (Jungen) bzw. 12 bis 14 (Mädchen) so eben noch über die Bühne ging.

Der gastgebende SC Schönwald musste improvisieren: Weil der Landkreis Schwarzwald-Baar die kritische Marke von 50 Corona-Infektionen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner am Freitag überschritt, verkürzten die Badener das Wettkampfwochenende auf den Freitag und Samstag. So sollte allen Teilnehmern eine quarantänefreie Rückkehr ermöglicht werden, die bei einem Aufenthalt von mehr als 48 Stunden im Risikogebiet nicht überall gewährleistet gewesen wäre – und damit wären sicherlich zahlreiche Absagen vorprogrammiert gewesen.

Der Blick auf die Adlerschanzen in Schönwald Foto: Verein

So ging das Auftaktwochenende im Schülercup 2020/21 zwar ohne die Grundsprung-Technikprüfung über die Bühne, aber auch ohne die Enttäuschung eines ins Wasser gefallenen Debüts für die Jungen in der S12, darunter Marcel Dickhaut (SC Rückershausen).

Für den Birkelbacher war zwar die Wettkampfserie neu, nicht jedoch der Austragungsort: Auf den Adlerschanzen von Schönwald fand im Februar schon das Skispringen bei „Jugend trainiert für Olympia“ statt.

Das Führungstrikot und Landesflagge harmonieren farblich wunderbar: Marcel Dickhaut vom SC Rückershausen bei der coronagerechten Siegerehrung. Foto: Verein

Dickhaut kam mit der größeren der Schönwalder Adler-Schanzen, eine K40-Anlage, prima zurecht und erzielte Weiten von 34,5 sowie 35,0 Metern. Damit ging er bei bereits frühwinterlichen Temperaturen von 5 Grad Celsius als Siebter Starter in die Ausdauerdisziplin, die in Form eines 2 Kilometer langen Crosslaufs stattfand. 7:30,1 Minuten bedeuteten die zweitbeste Laufzeit, mit der Marcel Dickhaut im Schlussspurt den Klingenthaler Nick Seidel gerade noch abfing und sich den Sieg schnappte. Bis zum Winter gehört ihm das grüne Führungstrikot der Wettkampfserie.

Ausgeglichene Gesamtleistung

„Bei Marcel ist die sportliche Leistung im Springen und in der Ausdauer ziemlich ausgeglichen“, ist SCR-Trainer Thomas Wunderlich von dem Ergebnis zwar erfreut, aber nicht überrascht: „Er überzeugt zur Zeit mit einem guten Gesamtpaket“.

Mia Abrams, ebenfalls Schülercup-Debütantin vom SC Rückershausen, steigerte sich von Sprung zu Sprung und ging nach 25,5 bzw. 28,0 Metern von Rang 14 aus auf die Crosslaufstrecke, wo sie die zwölftbeste Zeit lief, aber einen Platz einbüßte. Torben Wunderlich, der die SCR-Schüler im Schwarzwald betreute, war auch mit ihrer Leistung sehr zufrieden.

Die ein Jahr ältere Wemlighäuserin Charlotte Lauber (SK Winterberg) war als drittes Ass aus Wittgenstein mit von der Partie, schaffte im Skisprung 32,0 und 33,0 Meter. Den 13. Platz nach dem Springen verteidigte sie auf der Laufstrecke.