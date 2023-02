Marburger: „Ich wusste noch nicht, was das für Folgen hat“

Bad Berleburg. Para-Skilangläufer Sebastian Marburger setzt sportliche Maßstäbe. Nach seiner Goldmedaille setzt sich der Bad Berleburger ambitionierte Ziele.

Para-Skilangläufer Sebastian Marburger setzt aktuell mit seiner Goldmedaille im Staffelwettbewerb der Weltmeisterschaft sportliche Maßstäbe. Diese unglaubliche Erfolgsgeschichte war aber lange nicht abzusehen – aus vielen Gründen. Nun wurde der Athlet vom SK Wunderthausen vom Verein in der heimischen Skihütte feierlich empfangen.

Marburger hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Nach einem tragischen Motorrad-Unfall vor zwei Jahren ist der Bad Berleburger auf die Hilfe von Prothesen angewiesen. Ein einziger Moment, der das Leben des jungen Skilangläufers völlig veränderte und prägte – für Marburger ist der Ablauf auch heute noch schwer in Worte zu fassen. „Als ich am Unfallort lag, wusste ich noch nicht, was das für Folgen hat, die Diagnose im Krankenhaus war dann ein Riesen-Schock“, erzählt der Wintersportler.

In tiefes Loch gefallen

Nach der Diagnose war zunächst an Leistungs- und Bewegungssport überhaupt nicht zu denken. Marburger fiel in ein tiefes Loch, konnte sein tragisches Schicksal nicht glauben und suchte vergeblich nach der eigenen Motivation. Erst die riesige Unterstützung seiner Familie und Freunde habe für ein Umdenken gesorgt. Die Familie habe ihm Wege aufgezeigt, wie es weitergehen könne und ihn damit zurück in die Spur gebracht. „Ich habe den Großteil meiner Entwicklung meiner Familie und Freunden zu verdanken, die haben mich aus dem Loch rausgeholt“, betont der Bad Berleburger.

Bereits vor dem Unfall war der Skilanglauf ein wichtiger Bestandteil in Marburgers Leben. Die Leidenschaft für den Wintersport war es dann auch, die ihn weitermachen ließ und die eigene mentale Stärke förderte. „Es sind die Ziele, die man sich im Leben steckt, die einen weitermachen lassen“, weiß Marburger um die vielen Ziele, die es im Para-Skilanglauf noch zu erreichen gibt.

Lesen Sie auch:25-jähriger Wittgensteiner holt WM-Gold im Langlauf

Auch der Ski-Klub Wunderthausen unterstützte den Muster-Athleten bei seiner Rückkehr ins Training. Marburger selber ist erst seit einem Jahr zurück auf Skiern – jetzt mit Prothesen, doch schnell zeigte sich sein Talent, gut mit dem Hilfsmittel umzugehen. Das Talent war sogar so groß, dass er es auf Anhieb in den Nationalkader der Para-Skilangläufer schaffte.

Lesen Sie auch:Ski-nordisch: „Wir müssen auf die Trainingskilometer kommen“

Weitere Hürden

Für den Traum eines Starts bei der WM mussten neben dem Leistungsprinzip jedoch weitere Hürden genommen werden – denn nur wenige Tage vor Meldeschluss stellte Marburger und sein Team fest, dass sein eigener Skiverein Mitglied im Behinderten- und Rehabilitations- Sportverband NRW sein muss, um bei einer Paralympics-WM teilnehmen zu können.

Ein Start bei der Weltmeisterschaft rückte daher in weite Ferne, doch Jonas Knoche, der erste Vorsitzende des Ski-Klubs Wunderthausen reagierte prompt und erfüllte die nötigen Vorgaben des Deutschen Skiverbands in einer Nacht- und Nebelaktion. „Wir hatten im Voraus das Problem, dass er für eine Mannschaft starten muss, die im Behinderten- und Rehabilitations- Sportverband NRW ansässig ist. Um das zu klären, hatten wir einen Tag Vorlaufszeit“, weiß Knoche noch genau, wie damals alles auf Kante genäht war. Umso schöner war es dann für den Vorsitzenden, den Erfolg seines Athleten vor dem Bildschirm zu sehen. „Ich habe mir das selbst im Livestream angeguckt und er hat das ganz stark als Startläufer gemacht.“

Der Ski-Klub Wunderthausen gratuliert zur Goldmedaille: Jonas Knoche (1.Vorsitzender SK Wunderthausen) und Sebastian Marburger. Foto: Daniel Engeland

Lesen Sie auch:Hunaulauf in Schmallenberg: Sie gleiten durch das Sauerland

Ambitionierte Ziele

Auch Marburger konnte seinen plötzlichen Erfolg gar nicht fassen. „Das war ein total ungewohntes Gefühl. Ich hatte damit gar nicht gerechnet“, gibt er zu. Trotz des kometenhaften Aufstiegs in der Para-Skilanglauf-Szene weiß Marburger, dass er weiter hart an sich arbeiten muss, um auch in Einzelwettbewerben erfolgreich zu sein. Deshalb hat er sich bereits die nächsten ambitionierten Ziele gesteckt: Marburger will seine „Schwächen“ im Doppelstock-Bereich verbessern und somit noch deutlich stärker zu werden. Sein großer Traum ist es, für Deutschland in einem Einzelrennen bei den nächsten Paralympischen Winterspielen 2026 in Italien an den Start zu gehen.

Auf die Unterstützung seines Vereins kann sich der Bad Berleburger jedenfalls verlassen – das zeigte auch sein Empfang an der Wunderthäuser Skihütte, bei dem der Athlet von über 50 Freunden und Vereinsmitgliedern begrüßt wurde.

Lesen Sie auch:Tischtennis: Durchwachsene Woche für den Kreis - VfL siegt

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein