Pass in die Gasse #398 Mannschaftsrat ist Kummerkasten und Gewerkschaft in einem

Teamprobleme seien besser zu lösen, wenn es einen intakten Mannschaftsrat gäbe, meint unser Kolumnist. Der habe aber an Stellenwert verloren.

Wer macht in heiklen Situationen den Mund auf? So alt die Frage auch ist, so aktuell kommt sie daher. Seitdem Schalkes Verteidiger Timo Baumgartl nach einer 1:3-Klatsche beim FC St. Pauli öffentlich am Stuhl seines Trainers Thomas Reis sägte, habe ich im Freundeskreis lebhafte Debatten diesbezüglich geführt. Welcher Spieler darf das? Und darf das überhaupt jemand? Wann, wo und wem sagt man es?

Einige Meinungen gingen dahin, dass es egal sei, wer den Mund aufmache, wenn die Probleme groß seien. Dem schließe ich mich nicht an. Es gibt einen Unterschied, ob ein Spieler mit 200 Spielen für einen Verein das Herz auf der Zunge trägt oder einer nach nur vier Monaten Vertrag seinen Boss diskreditiert. Damit sind wir auch beim Thema Kapitän und Mannschaftsrat. Beide Eckpfeiler haben vor allem im Amateurbereich an Stellenwert verloren.

Der Mannschaftsrat, zu dem der Kapitän logischerweise gehört, spielt kaum noch eine Rolle. Teils gibt es keinen, teils trifft er sich alle paar Wochen mal nach dem Training für zehn Minuten. Mir ist das unbegreiflich. Ein Mannschaftsrat ist für Spieler und Verantwortliche das Werkzeug par excellence, um sich in schwierigen Zeiten zu sammeln. Er ist Kummerkasten und Gewerkschaft in einem.

Unzufriedene Spieler können sich an den Rat wenden, andersherum kann ein Rat Strömungen und Atmosphäre an den Sportvorstand weitergeben. Wenn dieses Konstrukt intakt ist, gibt es eine klare Struktur und Hierarchie in der Kabine. Dann erhebt auch kein selbst ernanntes Sprachrohr den Zeigefinger.

