Luca Stolz feiert Doppelsieg in Abu Dhabi

Brachbach. In der Gesamtwertung der Asian-Le Mans-Series belegt Mercedes-Trio um den Brachbacher Motorsportler Rang zwei.

Für Luca Stolz beginnt das Motorsportjahr 2023 nach anfänglichen Startschwierigkeiten optimal. Nach dem Gesamtsieg der „Zwölf Stunden von Bathurst“ in Australien siegte der Brachbacher am Wochenende jeweils in beiden der zwei „Vier-Stunden-Rennen in Abu Dhabi.

Die beiden Rennen bildeten mit den Läufen drei und vier den Abschluss zur Asian Le Mans Series (ALMS). Die beiden ersten Rennen zur ALMS in Dubai eine Woche zuvor beendete Luca Stolz auf einem dritten und einem siebten Rang.

Der 27-jährige Profimotorsportler war bei allen Rennen für das Haupt Racing Team (HRT) von Ex-DTM-Pilot Hubert Haupt am Start. Stolz teilte sich das Cockpit des Mercedes-AMG GT3 bei den vier Rennen jeweils mit Al Faisal Al Zubair und Martin Konrad.

„Es waren zwei perfekte Rennen in Abu Dhabi. Danke an das gesamte Team, das uns wieder ein perfekt vorbereitetes Auto hingestellt hat. Alles lief in beiden Rennen perfekt. Das Auto hatte keinen technischen Defekt und auch die Fahrer haben keine Fehler gemacht“, freute sich Luca Stolz im Ziel. In der Gesamtwertung der Asian Le Mans Series belegte das Mercedes-Trio knapp geschlagen den zweiten Rang.

Gesamtsieger wurde das Team Walkenhorst mit den beiden US-Amerikanern Chandler Hull und Thomas Merrill sowie dem Niederländer Nick Catsburg am Steuer eines BMW M4 GT3.

Die BMW-Mannschaft aus Melle hatte die ersten beiden Läufe in Dubai gewonnen. Bei den Finalrennen in Abu Dhabi reichten zwei Podiumsplätze zum knappen Gesamtsieg vor Luca Stolz und seinen Teamkollegen.

Derweil geht die internationale Reise des Brachbachers bereits am kommenden Wochenende weiter. Auf dem südafrikanischen Traditionskurs in Kyalami steht für Luca Stolz der zweite Saisonlauf der Intercontinental GT Challenge auf dem Programm.

Am Aschermittwoch Ohren spitzen

Während das Starterfeld des Neun-Stunden-Rennens in Südafrika mit 13 GT-Boliden quantitativ schlecht besetzt ist, nehmen einige der weltbesten GT-Piloten am Rennen teil. Luca Stolz startet im Mercedes GT3 für das Team SPS automotive performance, Fahrerkollegen sind der Brite Reece Barr und der Portugiese Miguel Ramos.

Neues gibt es auch von der DTM. Die Fans der beliebten Rennserie sollten am heutigen Mittwoch die Ohren spitzen: Der ADAC als neuer Ausrichter der DTM hat sich für die Team-Präsentation etwas einfallen lassen: den sogenannten Deadline Day am heutigen Mittwoch.

Am heutigen Tage also wird der größte Automobilclub Europas erste Details zu Teams und Piloten bekanntgeben, die in der DTM-Saison 2023 um die Meisterschaft kämpfen. Dabei plant der ADAC, der nach der Übernahme der Markenrechte von Ex-DTM-Chef Gerhard Berger nun für die Organisation und Durchführung der populären Rennserie verantwortlich zeichnet, eine neue Art der Präsentation.

Ab 12 Uhr wird der ADAC über die sozialen Netzwerke der DTM (Facebook, Instagram und Twitter) im Abstand von jeweils 15 Minuten die einzelnen Teams vorstellen, die sich in der DTM-Saison 2023 engagieren werden. Der ADAC wird ausschließlich die Teams bestätigen und auf welche Fahrzeugmarke der Rennstall setzt. Die Anzahl der Fahrzeuge und welche Fahrer für die Teams fahren, wird der ADAC hingegen nicht bekanntgeben.

Einen Tag später, also am kommenden Donnerstag, dürfen dann die Teams ihre genauen DTM-Programme und die einzelnen Fahrer kommunizieren. DTM-Experten gehen aber davon aus, dass Luca Stolz auch in der kommenden Saison wie im Vorjahr wieder für das Haupt Racing Team (HRT) in der DTM an den Start gehen wird. Auch wenn der ADAC verspricht, dass es einige Überraschungen sowohl bei den Teams als auch bei den Piloten geben wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein