Lockdown-Challenge: Junioren im Viertelfinale unter sich

Die 1. Lockdown-Challenge der JSG-Kooperation Dielfen/Weißtal/Johannland geht in die Entscheidung.

Dielfen. Bei der 1. Lockdown-Challenge geht es in die Entscheidung. Die Senioren mussten im Achtelfinale die Segel streichen.

Die erste Lockdown-Challenge der JSG-Kooperation TSG Adler Dielfen/TSV Weißtal/TuS Johannland, initiiert von Andreas Schneider, geht in die entscheidende Phase.

Live-Stream kommt gut an

Die Vorrunde wurde bereits vor den Weihnachtsfeiertagen beenden. Letztlich qualifizierten sich in der Mehrzahl die Juniorenspieler für die Finalrunde, doch auch vier Seniorenkicker - je zwei vom TSV Weißtal und von der TSG Adler Dielfen - haben es unter die letzten 16 geschafft. Über Live-Streams konnten die Turnierteilnehmer bzw. Facebook- und Instagram-Nutzer live dabei sein. "Dies wurde auch von einigen Kiebitzen genutzt", so Andreas Schneider.

Das Achtelfinale wurde kurz vor Heiligabend gestartet und am zweiten Weihnachtstag beendet. Die virtuellen Seniorenkicker mussten in dieser ersten K.-.-Runde allerdings die Segel streichen, so dass drei Spieler aus der AI, zwei Spieler aus der AII und drei BI-Spieler übrig geblieben sind. Die vier Partien des Viertelfinals wurden verpflichtend als Online-Livespiele angesetzt. Dazu hat Andreas Schneider feste Spielzeiten vorgegeben.

Zeitplan für das Viertelfinale

Und so sieht der Zeitplan für das Viertelfinale aus: Tyler Siebel (B1) gegen Alexander Liss (B1) Sonntag, 27. Dezember, 19 Uhr, Link: www.twitch.tv/tyler558899.

Nico Leidig (B1) gegen Joshua Berndt (A2), Sonntag 27. Dezember, 21 Uhr, Link: http://www.twitch.tv/nicoleidig10?sr=a

Elijah Sayn (A1) gegen Schant Barlik (A2), Montag, 28. Dezember, 19 Uhr, Link: https://youtube.com/channel/UCHjxFFJQ22OkYaYkOadEbLw

Ramon Zilz (A1) gegen Dominik (A1), Montag, 28. Dezember, 20 Uhr, Link: Twitch.tv/Pommes616.

Läuft alles nach Plan, werden die Halbfinals am 29. Dezember und das Finale am 30. Dezember ausgetragen.