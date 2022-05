Lisa Hackler und Lukas Kasusch verschieben ihre Grenzen

Attendorn. Lisa Hackler stößt weiter in Richtung westfälische Spitze im Speerwurf vor. Lukas Kasusch fährt beim Hansameeting drei Siege ein.

Der große Aufwand, den Leichtathletin Lisa Hackler von der LG Wittgenstein betreibt, zahlt sich nun aus: Sie übertraf beim Frühjahrssportfest des TSV Hagen am Samstag im Speerwurf die 40-Meter-Marke und stellte zweimal eine persönliche Bestleistung auf. Bemerkenswert ist dies auch, weil die Erndtebrückerin schon im abgelaufenen Jahr Siebte der Westfälischen Bestenliste war, also schon zuvor ein starkes Niveau erreicht hatte.

Lisa Hackler von der LG Wittgenstein hält stolz die Urkunde mit ihrer neuen Bestleistung hoch. Foto: Florian Runte

Im Kugelstoßring zeigte sich die Wurfspezialistin diesmal nur kurz. Lisa beendete den Wettbewerb im Ischelandstadion nach drei Stößen, um sich für den anschließenden Speerwurf vorzubereiten. So notierten die Kampfrichter im dritten Versuch mit der 4-Kilo-Kugel eine Weite von 9,66 m – Rang vier.

Mit dem 600-Gramm-Speer steigerte sich Lisa Hackler kontinuierlich von Versuch zu Versuch. Gleich zweimal landete der Speer jenseits der 40-Meter-Marke im Grün. Im fünften Versuch erzielte Lisa mit starken 41,31 m eine persönliche Bestleistung, die sie im sechsten Versuch mit 41,91 m sogar noch einmal übertraf. Damit sicherte sie sich Platz drei in einem stark besetzten Teilnehmerfeld

Auch Thomas Stienemeier, der Landesdisziplintrainer für den Speerwurf, freute sich über die erzielten Weiten und gehörte zu den ersten Gratulanten vor Ort. Er traf ab dem vierten Versuch des Speerwurfs ein und coachte Lisa Hackler in Abwesenheit ihres Heimtrainers. Die Wittgensteinerin freut sich: „Der Speerwurf war heute ein absolutes Highlight!“

Während Hackler in Hagen im Einsatz war, startete ihr Vereinskamerad Lukas Kasusch beim Hansameeting in Attendorn. Dort lief er der Konkurrenz in seiner Altersklasse, in der männlichen Jugend U18, auf und davon. Im 100-Meter-Sprint verbesserte er seine Bestleistung um 0,21 Sekunden auf 11,53 Sekunden – Platz eins vor Patrick Langenbach (CVJM Siegen/11,97 Sek.) und Nik Werner (LG Kindelsberg Kreuztal/12,05 Sek.).

Auch über 200 Meter blieb Kasusch in 23,85 Sekunden vor den beiden Siegerländern. Auch hier gelang ihm mit 5,68 Metern eine persönliche Bestleistung sowie der Tagessieg im Hansastadion.

++++++++++

Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr: Abonnieren Sie den Newsletter unseres Lokalsports!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein