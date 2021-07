Lisa Hackler sticht drei Asse von Bayer Leverkusen aus

Kreuztal. Lisa Hackler von der LG Wittgenstein schafft es im Speerwurf weiter als je zuvor. Lukas Kasusch knackt Zwölf-Sekunden-Marke über 100 Meter.

Der Titel der Veranstaltung, „2. Kreuztaler Testwettkampf“, klang nicht wirklich verheißungsvoll, doch Leichtathletik-Fans aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein wurden großartige Leistungen geboten. Aufgewertet wurde die Veranstaltung der LG Kindelsberg Kreuztal am Samstag nämlich vor allem durch starke Gaststarter, etwa drei Siebenkämpferinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen.

Lisa Hackler von der LG Wittgenstein fand sich so in der Frauen-Hauptklasse in einem stark besetzten Teilnehmerfeld wieder. Erwartungsgemäß machte sich bei der Erndtebrückerin im Kugelstoßring ein Trainingsrückstand bemerkbar. Hackler erzielte mit der 4-kg-Kugel eine Weite von 9,61 m und wurde Achte. Der Sieg ging mit 13,45 m an die Mehrkämpferin Mareike Arndt, die dem deutschen „Team Siebenkampf“ angehört und 2018 bei der EM in Berlin teilnahm.

Wunschmarke knapp verfehlt

Im Wettbewerb mit dem 600-g-Speer nahm Hackler aber Revanche: Mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 39,99 m schrammte sie zwar hauchdünn an ihrer 40-Meter-Wunschmarke vorbei., schüttelte aber alle sechs Konkurrentinnen ab und holte den Sieg.

Die Veranstaltung wurde für die Altersklassen ab der Jugend U18 ausgeschrieben. So wurde Lukas Kasusch, der ab diesem Jahr der männlichen Jugend U16 angehört, kurzerhand hochgemeldet. Das Talent der LG Wittgenstein stellte in allen drei Disziplinen, in denen er an den Start ging, eine persönliche Bestleistung auf. Beim Weitsprung wurde sein weitester Satz mit 5,28 m gemessen. Damit sortierte er sich hinter dem gleichaltrigen Moritz Reinsch vom CLV Siegerland auf Platz zwei ein, der sich mit 5,53 m den Tagessieg schnappte. Im Hochsprung wurden für Lukas 1,52 m und erneut Platz zwei notiert. Die 100 Meter sprintete er in 11,91 Sekunden. Er erreichte vor seinen vier älteren Konkurrenten die Ziellinie und gewann den Lauf.

Die Gesamtbilanz des LGW-Duos beim Sportfest in der Stählerwiese: Fünf Starts, zwei Siege, zwei zweite Plätze, vier neue persönliche Bestleistungen.

