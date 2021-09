Lisa Hackler: Nach 40-Meter-Wurf meldet sich der FLVW-Coach

Siegburg/Erndtebrück. Speerwurf-Landestrainer Thomas Stienemeier nimmt Leichtathletin Lisa Hackler unter seine Fittiche. Vielfalt bleibt aber weiterhin Trumpf.

Für die heimische Leichtathletik sind es tolle Neuigkeiten: Die Erndtebrückerin Lisa Hackler wird im Speerwurf ab sofort vom Landes-Disziplintrainer Thomas Stienemeier unterstützt. Die 26-Jährige hat im Walter-Mundorf-Stadion in Siegburg kürzlich das erste Mal in dessen Trainingsgruppe mittrainiert.

Die Freude bei ihr und der LG Wittgenstein ist groß. „In meinem Alter habe ich mit so etwas gar nicht mehr gerechnet, um ehrlich zu sein. Umso mehr freue ich mich auf die neue Herausforderung“, sagt eine strahlende Lisa Hackler nach den ersten Würfen in Siegburg.

Bereits im Alter von 14 Jahren deutete Lisa Hackler erste Wurfqualitäten an, als sie mit dem 200-Gramm-Ball mit der beeindruckenden Weite von 62 Metern einen neuen Kreisrekord aufstellte, der bis heute Bestand hat. Im Schülerbereich legte Lisa den Schwerpunkt auf den Siebenkampf und war dort überaus erfolgreich unterwegs.

Vielseitiges Programm

Mit dem Einstieg in das Berufsleben fand sie dann nicht mehr die nötige Trainingszeit für den Mehrkampf. Stattdessen spezialisierte sie sich auf den Disziplinblock Wurf, startete aber auch regelmäßig im Hoch- und Weitsprung. Während andere Leichtathleten in ihrem Alter schon längst „das Handtuch geworfen“ haben, ist Hackler ihrer Leidenschaft Leichtathletik bis heute treu geblieben. Dass der Speerwurf neben dem Kugelstoßen und dem Diskuswurf die absolute Lieblingsdisziplin von ihr ist, ist hinlänglich bekannt. Dies spiegelt sich auch in ihrer kontinuierlichen Leistungssteigerung mit dem 600-Gramm-Speer wider.

Im Juli schrammte sie in Kreuztal mit 39,99 Metern noch hauchdünn an der 40-Meter-Schallmauer vorbei. Doch bereits mit dieser Leistung war Lisa in den Fokus des Landes-Disziplintrainers gerückt. Bei den Kreis-Einzelmeisterschaften vor eineinhalb Wochen war es endlich soweit: Hackler erfüllte sich ihren langgehegten Traum und knackte in Geisweid erstmals die 40-Meter-Marke.

Nachdem das Ergebnis online gestellt wurde, dauerte es nicht lange, bis die Reaktion folgte: Thomas Stienemeier lud Lisa Hackler zum Kennenlernen und einer ersten Trainingseinheit nach Siegburg ein.

Lisa Hackler mit Speerwurf-Landestrainer Thomas Stienemeier. Foto: Verein

So machte sich die Wittgensteinerin gemeinsam mit ihrem Trainer Bernd Walter auf den Weg ins Rheinland. Dort absolvierte sie zusammen mit den Landeskader-Athleten ihre erste Trainingseinheit im Speerwurf und war hellauf begeistert. „Das ist richtig klasse, dass sich ein Landes-Disziplintrainer nicht nur um seine Kader-Athleten kümmert, sondern darüber hinaus auch um die Sportler, die nach der U18 aus dem Kader-Raster herausfallen“, freut sich LGW-Trainer Bernd Walter über die zusätzliche Förderung seines Schützlings.

Es geht auch ohne „Großverein“

Nach Malin Böhl und Elias Connor Dickel ist Lisa Hackler bereits die dritte Leichtathletin, die aus der vereinsübergreifenden LG-Leistungsgruppe heraus den direkten Sprung zu einem Landestrainer geschafft hat. Dies zeige, wie die LG Wittgensten in einer Pressemitteilung schreibt, dass sein solcher Sprung auch ohne Wechsel zu einem Großverein möglich ist und bestätigt die Talentschmiede der LG Wittgenstein in ihrer Arbeit.

Die weitere Planung von Lisa Hackler sieht für den Speerwurf erst einmal so aus, dass sie regelmäßig an den Einheiten von Thomas Stienemeier teilnehmen wird. Eine Spezialisierung ist bislang aber nicht geplant. Parallel wird Hackler weiterhin das vielseitige Training innerhalb der LGW-Leistungsgruppe absolvieren und auch weiterhin im Kugelstoß und Diskuswurf Wettkämpfe bestreiten.

