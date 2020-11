Lichterlauf: Das innovative Konzept steht

Der Lichterlauf an der sieg-arena in Siegen soll trotz Corona stattfinden. Die Organisatoren haben deshalb ein innovatives Konzept ausgetüftelt.

Siegen. Bekanntlich ist in diesem Jahr alles anders. Viele Laufevents wurden abgesagt oder konnten nur virtuell durchgeführt werden – nicht so der Lichterlauf an der sieg-arena, so zumindest der Plan. Mitinitiator :anlauf als Organisator des Events an Siegens beleuchteter Laufstrecke und der Verein „Inklusive Begegnungen“ als Veranstalter haben ein innovatives Konzept entwickelt, das der aktuellen Pandemie-Entwicklung jederzeit angepasst werden kann. Das wichtigste ist die Teilnahme, denn die Startgebühren werden wieder für den Winterdienst eingesetzt.

Strecken sind neu vermessen

Vom 1. bis 20. Dezember kann jeder seinen eigenen Lichterlauf an der sieg-arena absolvieren. Dort gibt es vermessene Strecken über 5 und 10 km sowie die Halbmarathon- und Marathondistanz. Die Start- und Zielpunkte der Strecken werden in den nächsten Tagen neu ausgeschildert. Das Besondere ist, dass Mehrfachstarts möglich sind, also nur die schnellste Zeit zählt und auch die über mehrere Strecken gelaufenen Ergebnisse eingereicht werden können.

Ein Laufen in solch großen Gruppen wird beim Lichterlauf in diesem Jahr nicht möglich sein. Foto: Carsten Loos

Die Leistung kann mit einer GPS-Uhr oder einer Laufapp dokumentiert werden. Auch eine normale Uhr reicht. Die Laufdistanz und -zeit wird dann online eingetragen. Die Zusendung der Daten ist nur nach Rückfrage erforderlich. Im Anschluss wird eine Ergebnisliste mit Einzel- und Mannschaftswertung erstellt. Das besonderes bei diesem neuen Veranstaltungsformat ist zudem eine geschlechtsunabhängige und altersbereinigte Wertung.

Finale für den 21. Dezember geplant

Bisher war die Idee, unter allen Läuferinnen und Läufern, die vom 1. bis 19. Dezember ihren Lichterlauf absolviert haben, die schnellsten Männer und Frauen sowie 50 Prozent der Starterinnen und Starter zum großen Finale per Los einzuladen. Das Lichterlauf-Finale ist für den 21. Dezember geplant und wird gemäß der dann gültigen Coronaschutzverordnung mit einem entsprechenden Hygieneschutzkonzept durchgeführt. Vorgesehen ist ein „Jagdrennen“ über eine Runde von 2,2 km mit Einzelstarts alle 15 bis 30 Sekunden. „Wir haben bereits vor zwei Monaten das Konzept eines ‚hybriden‘ Lichterlaufs entwickelt, uns an überregionalen Läufen orientiert und in der Region mit Vertretern der Verwaltung gesprochen. Wir können auf alles adäquat reagieren und den Lichterlauf entsprechend anpassen“, so Organisator Martin Hoffmann von :anlauf.

Gelassenheit und Rücksichtnahme beim Absolvieren des eigenen Rennens empfiehlt auch Mitorganisator Frank Steinseifer von laufen57: „Wir können nur immer wieder darum bitten, nicht in großen Gruppen zu laufen und eine Gasse zum Überholen zu lassen. Den ganz flotten Lichterlauf-Teilnehmern geben wir den Tipp, auf Zeiten auszuweichen, wenn nicht so viel Betrieb ist.“

Die Startunterlagen können ab 26. November im Laufshop Absolute Run Ausdauer in der Koblenzer Straße 40 abgeholt werden. Dort sind auch bis zum 19. Dezember noch Nachmeldungen möglich.

Meldungen und weitere Informationen: www.anlauf-siegen.de.