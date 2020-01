LG Wittgenstein zündet Feuerwerk hervorragender Laufzeiten

Der Faszination des größten Silvesterlaufs in Deutschland will sich auch die LG Wittgenstein nicht entziehen. Neun Läufer aus den Reihen der Leichtathletik-Gemeinschaft hatten sich zum Jahresende auf den Weg nach Werl begeben und begaben sich auf die 15 Kilometer lange, von vielen Zuschauern gesäumte Strecke, die über die abgesperrte B1 von Werl nach Soest führte – ein Erlebnis für alle Läufer und Läuferinnen. Dies gilt besonders für die letzten Meter, wenn es Richtung Soest-Zentrum und zum Zieleinlauf auf dem Marktplatz geht, wo dicht gesäumt die Zuschauer die letzen Anfeuerungsrufe geben und der Streckensprecher viele der Finisher mit ihren Vornamen begrüßt. 6084 Läufer, davon 3964 über die 15 Kilometer, sowie 1026 Wanderer, waren diesmal mit von der Partie.

In ihren Vorberichten hatten die Veranstalter Timo Böhl als Mitfavorit genannt – und der Bad Berleburger enttäuschte die Erwartungen mit Platz vier im Gesamteinlauf nicht. Böhl wollte es eigentlich locker angehen lassen und startete aus dem vollen Training heraus, schließlich wusste von den starken Leistungen seiner Kontrahenten. „So war es eigentlich nicht geplant, aber was will man machen? Wenn es leichtfüßig läuft, muss man es auch laufen lassen“, schmunzelte der Wittgensteiner über sein gelaufenes Stundenmittel von 18,46 km/h: „Es war abartig schnell, getreu dem Motto: ,Ballern statt Böllern’.“

Dreikampf um Bronze

Gegen den späteren Gesamtsieger, Hendrik Pfeiffer vom TV Wattenscheid, war aber tatsächlich kein Kraut gewachsen.

Der Profi lief in 44:47 Minuten und der zweitbesten je in Werl gelaufen Zeit, zu einen unangefochten Sieg. Mit fast vier Minuten Rückstand folgte Habton Tedros von den TG Neuss in 48:21 Minuten. Dahinter ging es Schlag auf Schlag. Einen packenden Dreikampf um Platz 3 lieferten sich Manuel Görlich von den LSF Münster mit 48:36 Minuten, Timo Böhl mit 48:40 Min. und dem späteren Fünften, Volker Goinau von der LG Braunschweig. Böhl fehlten also nur vier Sekunden zum Siegerpodest.

Torben Henrich schnell wie nie

Neben Böhl mischten zwei weitere Wittgensteiner mischten ganz weit vorne mit. Medhanie Teweldebrhan bestätigte erneut seine guten Leistungen aus dem abgelaufenen Jahr. In 50:12 Minuten blieb er nur knapp über den vom Heimtrainer Michael Boer angepeilten 50 Minuten und belegte damit eine hervorragenden 13. Platz im Gesamteinlauf.

Torben Henrich folgte auf Platz 24 mit 51:21 Minuten und zeigte sich am Ende sichtlich zufrieden, hatte er doch eine (inoffizielle) persönlich Bestzeit bei der 10-Kilometer-Marke – die hatte der Handballer der HSG Wittgenstein nämlich bereits nach 33:50 Minuten passiert.

Auf den weiteren Plätzen aus den Reihen der LG Wittgenstein folgten dahinter Dominik Weise (57:12 Minuten/73. Platz), Jan Philipp Weller (57:38 Minuten/78. Platz), Julian Göbel (59:28/124. Platz) und Dirk Homrighausen (1:08:01 Stunden/ 492. Platz//47. Platz in der M50).

Starke Leitungen gab es auch bei den Frauen – und sogar einen Streckenrekord. Laura Hottenrod vom TV Wattenscheid löschte die von Claudia Metzner seit 1992 gehaltene Bestmarke mit der Zeit von 51:00 Minuten aus der Liste.

Von der LG Wittgenstein waren Nadine Koch aus Dotzlar und Luise Bauriegel aus Schwarzenau mit von der Partie. Beide liefen gemeinsam nach 1:10:16 Stunden auf Platz 667 und 668 ein – Koch wurde damit in der Altersklasse W35 Achte, Bauriegel sortierte sich in der Frauen-Hauptklasse auf Rang 20 ein.