LG Wittgenstein steigt auf breiter Basis in die Saison ein

Neheim/Stadtallendorf/Kreuztal. Den LGW-Athleten gelingt ein Altersklassen-Kreisrekord und eine Reihe persönlicher Bestleistungen. Starts in Neheim, Stadtallendorf und Kreuztal.

Immer mehr Athleten der LG Wittgenstein starten in die neue Leichtathletiksaison. „Endlich mal wieder ein Wettkampf“, freute sich LGW-Trainerin Katja Marburger, die mit zwei Athleten zum Hürden- und Speerwurftag des TV Neheim gereist war. Sie fügte noch hinzu: „Hier konnten wir wichtige Erfahrungen zum Saisonauftakt sammeln.“

Die Freude der 62 Leichtathleten auf der roten Laufbahn war zu spüren. Gute Bedingungen begleiten den Wettkampftag im Stadion Große Wiese, wo Hanna Knebel (W13) für die LG Wittgenstein zwei Mal Platz eins mit persönlicher Bestleistung erzielte – erst in der Disziplin 60 Meter Hürden mit der Zeit von 11,34 Sekunden, dann im Speerwurf (400 g) mit 16,55 Metern. Ebenfalls Platz 1 gab es für Fenja Schaar in der W14 bei ihrer Speerwurfpremiere (500 g) mit 20,95 Metern.

Katja Marburger, Seniorensportlerin lief, außer Konkurrenz, 80 Meter Hürden in 14,82 Sekunden. Den zweiten Start wagte sie in der Frauenklasse über 100 Meter Hürden und holte dabei in 18,47 Sekunden den Altersklassen-Kreisrekord in der W45. Zudem startete sie im Speerwurf. Ihr 600-Gramm-Speer wurde mit 20,61 Metern gemessen.

Joshua Roth und Merle Neumann siegen in Kreuztal

Beim Kinder- und Jugendsportfest der LG Kindelsberg Kreuztal sind sogar neun Kinder aus den Reihen der LG Wittgenstein gestartet. Dieser Wettkampf wurde für die Altersklassen von der U10 bis zur U16 ausgeschrieben und bestand aus den klassischen leichtathletischen Grunddisziplinen im Drei- und Vierkampf – also Sprint, Sprung und Wurf. Die Schüler aus dem Altkreis verbuchten drei erste Plätze und bekamen viele persönliche Bestleistungen dokumentiert.

„Die rege Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ergab in der Stählerwiese ein schönes Bild“, schreibt die LG Wittgenstein in einer Pressemitteilung zu der Veranstaltung, bei der rund 90 Aktive bei gutem Wetter ihre Form testen.

Das Team der LG Wittgenstein in Kreuztal mit (von links) Joshua Roth, Merle Neumann, Hanna Knebel, Antonia Spittel, Emma Rosemann, Milena Schaar, Sally Flender, Fenja Schaar und Hannes Rosemann. Foto: Verein

Über Tagessiege im Dreikampf freuten sich Joshua Roth (M11, 805 Punkte) und Merle Neumann (W13, 1274 Punkte), wobei Neumann zugleich den Vierkampf mit 1674 Punkten gewann.

Zweite Plätze gab’s für Fenja Schaar (W14) jeweils im Dreikampf (1072 Punkte) und Vierkampf (1414 Punkte) sowie für Hannes Rosemann (M15) im Dreikampf (1070 Punkte). Dritte Plätze im Dreikampf holten Sally Flender (W11, 855 Punkte), Milena Schaar (W12, 880 Punkte) sowie Hanna Knebel (W13, 1191 Punkte).

Neue Klasse für Hanna Terlinden

Im Herrenwaldstadion von Stadtallendorf ist Hanna Terlinden, Leichtathletin der LG Wittgenstein, erstmals in der Altersklasse der weiblichen Jugend U18 gestartet. Bei den Offenen Kreismeisterschaften des Leichtathletikkreises Marburg hatte sie bei kühlen Temperaturen – wie alle Athleten – zu Wettkampfbeginn mit einsetzendem Regen beim Hochsprung und beim Speerwurf zu kämpfen.

Den Speer (500 g) ließ Terlinden 19,93 m weit fliegen und sortierte sich auf Platz fünf ein. Beim Diskuswurf wurde der weiteste Versuch mit 21,74 m gemessen, dafür gab es Platz eins – ohne Gegnerin. Im Weitsprung ging es eng zu: Mit 4,35 m erzielte Hanna den zweiten Platz – nur elf Zentimeter hinter der Erstplatzierten.

Stark im Speerwurf: Felina Weber (links) und Hanna Terlinden. Foto: Verein

In der Altersklasse W12 feierte Felina Weber ihre Wettkampfpremiere. Die elfjährige Nachwuchssportlerin nimmt seit November regelmäßig an den Trainingseinheiten teil. Im Hochsprung übersprang sie auf Anhieb 1,08 m. Auch im Speerwurf ging sie in ihrer Altersklasse alleine an den Start, trotzdem lief es auch hier rund: Den 400-Gramm-Speer brachte sie mit 16,22 m in die Wertung.

Auch Ricarda Wied-Bernshausen war im Teilnehmerfeld zu finden. Sie ging diesmal in der Frauen-Hauptklasse im Diskuswurf (1 kg) an den Start. Ihr gelang im zweiten Versuch die beste Weite: Mit 19,95 m kratzte sie an der Zwanzig-Meter-Marke und wurde Zweite.

