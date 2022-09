LG Wittgenstein holt zwei Medaillen bei der Senioren-DM

Erding. Katja Marburger und Ricarda Wied-Bernshausen zeigen in Erding, was sie drauf haben – und coachen sich dabei gegenseitig.

Beide sind Leichtathletik-Trainerinnen, aber auch noch selbst aktiv – und das auf starkem Niveau. Für Katja Marburger und Ricarda Wied-Bernshausen von der LG Wittgenstein waren die Deutschen Seniorenmeisterschaften im bayrischen Erding ein Saisonhöhepunkt, zumal zuvor die Deutschen Mehrkampf- und die Deutschen Wurfmehrkampfmeisterschaften für Senioren ausgefallen waren.

Silber und Bronze gibt es in der W45 für Katja Marburger. Foto: Ralf Görlitz

Bei nasskaltem Wetter kam die Birkelbacherin Katja Marburger im Dreisprung zwar nicht an ihren im Mai aufgestellten Altersklassen-Kreisrekord (9,34 m) heran, 8,85 m im sechsten Versuch bedeuteten aber Silber in der Klasse W45. „Hier hat das Coachen meiner Teamkollegin Ricarda alles optimiert“, strahlte Marburger. Einen weiteren Podest-Platz erzielte sie im Weitsprung mit 4,37 m – Bronze. In beiden Disziplinen hatten indes nur drei Sportlerinnen die Qualifikationsnorm erfüllt bzw. gemeldet.

Etwas mehr Starter gab es in den Wurfdisziplinen. Ricarda Wied-Bernshausen warf im Speerwurf (500 g) der W60 im dritten Versuch 18,61 m und positionierte sich auf dem vierten Platz. Im 3-kg-Hammerwurf schleuderte sie das Wurfgerät auf 27,57 m. Hier war die Freude groß, da Wied-Bernshausen ihre Trainingsleistungen übertraf – Platz sechs. Zudem schlug der 1-kg-Diskus im Rasengrün bei 20,44 m ein, was ebenfalls Platz sechs brachte. Beide Wittgensteiner Leichtathletinnen gehören in Deutschland in ihren Disziplinen zu den zehn besten Athletinnen ihrer jeweiligen Altersklasse.

