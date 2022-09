LG-Wittgenstein-Delegation verpasst Bronze-Medaille hauchzart

Iserlohn. Beim Westfalenfinale zeigt die weibliche U18 Saisonbestleistungen am Fließband. Nur 37 Punkte trennen die Nachwuchsathleten vom Podium

Drei Mannschaften konnte die LG Wittgenstein beim Kreis-Durchgang der Deutsche Schülermannschaftsmeisterschaften im August in Kreuztal stellen. Ansporn ist jedes Jahr, unter die acht punktbesten Mannschaften in Westfalen zu kommen, um das Finale zu erreichen.

Für die weibliche Jugend U12 gab es mit dem gewählten „kleinen Wettkampf“ leider keine Qualifikationsmöglichkeit, da für das Finale nur die Gruppe 1 ausgeschrieben ist. Die weibliche Jugend U14 belegte in Kreuztal mit 5.696 Punkten in Gruppe 2 den 14. Platz. Mit 4.373 Punkten in der Gruppe 3 konnte sich damals jedoch die weibliche Jugend U18 qualifizieren und in Iserlohn die Wittgensteiner Farben vertreten. Der Mannschaft gelang zum fünften Mal der Einzug ins Finale.

Auf den Punkt konzentriert

Das Leichtathletik-Team, das von Katja Marburger und Ricarda Wied-Bernshausen betreut wurde, erzielte eine Leistungssteigerung von 336 Punkten gegenüber der Qualifikationsrunde und errang eine Gesamtpunktzahl von 4.709 Punkten. Hiermit belegte die Mannschaft den vierten Platz in der Gruppe 3 der weiblichen Jugend U18.

Im Weitsprung steigerte sich Anna Schneider auf eine Weite von 4,65 Meter (Saisonbestleistung), Hanna Katharina Terlinden auf 4,58 Meter (Saisonbestleistung) und Wiebke Walther auf 4,54 Meter. Im anschließenden 100-Meter-Lauf sprintete Anna Schneider 13,68 Sekunden, Lara Hochdörffer 13,92 Sekunden (Saisonbestleistung) und Wiebke Walther 14,06 Sekunden. Im Kugelstoßen (3 kg) zeigte Lara Hochdörffer mit 9,89 Metern (Saisonbestleistung) die beste Weite in der Gruppe 3, Hanna Katharina Terlinden errang 8,55 Meter und Wiebke Walther 7,18 Meter. Und auch in der anschließenden 100-Meter-Staffellauf glänzte das erste von zwei Viererteams in der Besetzung Hanna Katharina Terlinden, Anna Schneider, Lara Hochdörffer und Wiebke Walther mit einer hervorragenden Zeit von 53,39 Sekunden – auch hier erzielte das Quartett eine neue Saisonbestleistung. Die zweite Staffel, mit den 14- und 15-jährigen Nachwuchs-Athletinnen Alexia Semenjatschenko, Salome Geil, Dizara Ramovic und Tessa Marguz, toppte ihre Trainingsleistung und freute sich über 60,93 Sekunden. Zu diesem Zeitpunkt platzierte sich das Team auf Platz zwei. Im abschließenden 800-Meter-Lauf erzielte die erst 14- jährige Dizara Ramovic eine persönliche Bestleistung von 2:52,90 Minuten und auch Anna Schneider konnte mit 3:02,75 Minuten ebenfalls einen neuen Hausrekord aufstellen.

Doch am Ende des langen Wettkampftages sollte es nicht ganz für einen Platz auf dem Siegerpodest reichen: Das Team der LG Wittgenstein verpasste die Bronze-Medaille denkbar knapp um 37 Punkte. Nichtsdestotrotz eine tolle Leistungsbestätigung für die heimischen Nachwuchsathletinnen der LG Wittgenstein.

