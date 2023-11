Girkhausen Beim Technik-Cross-Wettkampf der Wintersportler ging der Sieg in zahlreichen Altersklassen an Sportler der Wittgensteiner Vereine.

Über Baumstämme und Balken: Der SC Girkhausen war Gastgeber für einen Technik-Cross-Wettkampf der Langläufer, der zum WSV/HSV-Nachwuchscup gehört. Von Baumstammbalancieren über Achten laufen bis hin zu Torstangen rückwärts laufen mussten die Athleten auf der Steinert viele technische Elemente bewältigen. Im knapp 140-köpfigen Teilnehmerfeld nahmen die Starterzahlen nach oben hin ab, die Jüngste war Milla Weyandt (SC Rückershausen) bei der U4.

Aus Wittgenstein nutzten neben den klassischen Wintersportclubs auch Ausdauersportler anderer Vereine die Gelegenheit zum Formtest. So gab es beispielsweise durch Julian Sittner (U7), Julian Becker und Elisa Blecher (U8) in den jüngeren Altersklassen über einen Kilometer jeweils einen Sieg für den TuS Erndtebrück. Liss Weyandt vom SC Rückershausen war Schnellste bei den Mädchen der U7. John und Pepe Bender vom SK Wunderthausen lieferten sich in der U6 (500 m) ein packendes Rennen, das John nur um 1,8 Sekunden vor Pepe gewann.

Berleburger Fußballer-Trio vorn

In der U9 lag Vincent Lückel vom VfL Bad Berleburg nach einem Kilometer um neun Sekunden vor dem Girkhäuser Kilian Lauber. Bei den Mädchen dieses Jahrgangs fehlten VfL-Athletin Helena Pöppel, die als Dritte beste heimische Starterin war, nur 4,4 Sekunden zum Sieg. Jakob Klose vom gastgebenden SC Girkhausen musste sich in der U10 gar nur um 1,4 Sekunden dem Sieger geschlagen geben. Bei den Mädchen wurde Ella Wahl (SK Wunderthausen) Zweite.

Das große Feld von 20 Startern bei der U11 dominierte ein Trio der JSG Berleburg/Edertal. Lenhard Beitzel hatte schließlich hauchdünn die Nase vorn vor Anton und Lukas Hardt. Knapper Einlauf auch bei den U11-Mädchen: Amelia Schinn (VfL Bad Berleburg) wurde von der Siegerin um 3,7 Sekunden auf den Silberrang verwiesen.

Auf geht's: Beim Technik-Cross-Sprint des SC Girkhausen holten die Wittgensteiner Athleten reichlich Siege. Foto: VfL Bad Berleburg

Über zwei Kilometer ging das Rennen in der U12. Und Leni Kühnert holte dabei für die Girkhäuser einen von zwei Heimsiegen, während Raphael Nölling bei den Jungen hinter dem Rückershäuser Nik Pinnen Dritter wurde. Nach 2,5 Kilometer bei der U14 holte sich die Berleburgerin Mathilda Lückel den dritten Rang.

In der U16 (3 km) gab es nur zwei Konkurrenten. Janne Brandenburger vom SC Girkhausen setzte sich gegen Felix Witten durch, wobei der Berleburger allerdings noch den harten Halbmarathon vom Rothaarsteig-Marathon eine Woche zuvor in den Beinen hatte. Christine Joenke (Rückershausen/U16) und Lutz Wahl (Wunderthausen/U18) überzeugten auch ohne Konkurrenten.

