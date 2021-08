Leichtathletik: Jetzt geht’s doch noch um Kreismeister-Titel

Für Isabella Gräbener und ihre Vereinskameraden vom CLV Siegerland, hier bei einem Wettkampf in 2018, geht es am kommenden Wochenende um Siege und Platzierungen bei den Kreis-Einzelmeisterschaften.

Kreis Siegen-Wittgenstein. Die heimische Leichtathletik reduziert ihr Angebot, deckt aber alle Kerndisziplinen ab. Eine „Impflicht“ gibt es an den drei Wettkampftagen nicht

In der Stadionleichtathletik geht es in dieser Saison doch noch um Titel im Kreis Siegen-Wittgenstein. Recht kurzfristig hat der heimische Leichtathletikausschuss drei Kreismeisterschaftstage zum Ende dieses Monats ausgeschrieben.

Am kommenden Wochenende geht es in Geisweid und Kreuztal um die Titel in den Einzeldisziplinen. Die Stunde der Sprinter schlägt am Samstag im Hofbachstadion Geisweid, wenn in den Hauptklassen sowie in der Jugend U20 und U18 die Läufe über 100 Meter, 200 Meter und 400 Meter ausgetragen werden – in der U16 werden 300 Meter angeboten. Auch Diskuswurf und Kugelstoß sowie die 3000-Meter-Läufe stehen im Programm, das von 13 bis 16.15 Uhr über die Bühne gehen soll.

Weitgehend komplettiert wird das Programm am Sonntag in Kreuztal. In der Stählerwiese werden zwischen 12.45 Uhr und 17 Uhr die Kreismeister in den Sprintstaffeln, im Hürdensprint, im Hoch- und Weitsprung, im Speerwurf sowie über 800 Meter ermittelt. Stabhochsprung, Dreisprung, 1500 Meter und 400 Meter Hürden sowie 3000 Meter Hindernis fehlen diesmal im Programm, doch diese Disziplinen spielen bei den heimischen Vereinen ohnehin kaum eine Rolle.

Auch Getestete dürfen starten

Die Schülerklassen bis zur U14 sind bei den Einzelmeisterschaften außen vor, können sich aber bei den Mehrkampfmeisterschaften des Kreises zeigen, die eine Woche später ausgetragen werden: am Samstag, 28. August, in Form eines klassischen Dreikampfes aus Sprint, Wurf und Weitsprung in Erndtebrück. Für die Jahrgänge ab der Jugend und in den höheren Altersklassen werden am Pulverwald keine Wettkämpfe angeboten.

„Man kommt nicht ohne Bescheinigung auf die Anlagen“, verweist Michael Boer, Geschäftsführer der LG Wittgenstein, darauf, dass das Thema Corona berücksichtigt ist. Nicht nur Geimpfte und Genesene können melden, auch negativ Getestete dürfen starten. Die LG Wittgenstein hat rund zehn Athleten gemeldet und hofft, dass steigende Infektionszahlen die Planungen nicht zunichte machen.

Im September stehen aktuell ein Mannschaftswettkampf in Kreuztal, die Westfälischen Jugendmeisterschaften in Lage sowie die FLVW-Mannschaftswettkämpfe in Arnsberg im Terminkalender.

