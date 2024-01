Lehrstunde für junges Basketball-Team der SG Wallau/Laasphe

Wallau Kein Aufbauspiel möglich: Die Bezirksliga-Damen der SG Wallau/Laasphe kassieren gegen den TSV Butzbach II die erste Saisonniederlage.

Fünf Spiele, fünf Siege: Mit dieser Ausbeute im Gepäck reiste der TSV Butzbach II in die Mittelpunktschule nach Wallau. Die Basketballerinnen der SG Wallau/Laasphe wussten also von vornherein, was auf sie zukommen würde. Am Ende war es eine Lehrstunde, doch weiß Trainer Jann Burholt die 28:50-Niederlage auch einzuordnen: „Wegen einiger Ausfälle war unsere älteste Spielerin 22, die jüngste 15 Jahre jung. Butzbach hingegen hat eine sehr erfahrene Truppe.“

Keine Gegenmittel

Das erste Viertel gestaltete sich noch relativ ausgeglichen (8:12), wenngleich schon hier die Überlegenheit der Gäste sichtbar wurde. Egal ob Mann-, Zonen- oder Mischdeckung seitens der SG: Butzbach hatte immer eine spielerische Lösung parat und glänzte durch Treffsicherheit. Auf der anderen Seite gelang der SG in der Offensive wenig, sichere Würfe fielen aus dem Korb. Ab dem zweiten Viertel stellte Butzbach gar auf eine Ganzfeldpresse um und erstickte nahezu das Aufbauspiel der SG. Die Folge: nur zwei Punkte für das Burholt-Team im zweiten Viertel (2:10).

Jede Kontrolle genommen

Erst ab Mitte des dritten Viertels gelangen der SG wieder Kombinationen, die zu Punkten führten. Doch spätestens hier zeigte sich die Erfahrung der Gäste, die offensiv mit je 14 Punkten in den beiden letzten Vierteln für klare Verhältnisse sorgten (7:14, 11:14).

Jann Burholt nickte die Spielstärke des Gegners ab, übte jedoch auch Selbstkritik: „Gerade das zweite Viertel war nicht das, was wir von uns sehen wollen. Durch die Butzbacher Aggressivität in der Verteidigung wurde uns jede Kontrolle genommen. Im Gegenzug haben wir aber auch keine Lösungen gefunden, schließlich stimmten dann auch Körpersprache und Wille nicht mehr.“ Wallau/Laasphe bleibt trotz der Niederlage hinter Butzbach II auf Rang zwei der Tabelle. Im nächsten Spiel reist die SG zur TSG Steinbach.

Es spielten und punkteten: Laura Gampper (7), Chiara Golpon (4), Tabea Müller (2), Sophie Frank (3), Dilay Arslan (8), Lena Wagner (2), Lara Golpon (2), Lilli Frank, Amelie Förster, Annalena Büscher.

