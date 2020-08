Lea Emelie Dickel ist doppelte Siegerin im Ring

Heuchelheim. Bei einem Wettkampf unter chaotischen Begleitumständen bleibt Lea Emelie Dickel gelassen und nimmt den Tagessieg mit nach Wittgenstein.

Leichtathletin Lea Emelie Dickel hat beim offenen Werfertag der TSF Heuchelheim den Kugelstoß-Wettkampf der weiblichen Jugend U20 gewonnen. In Hessen knüpfte die Birkefehlerin nahtlos an die starke Leistung an, mit der sie Anfang August in Villmar ebenfalls einen Tagessieg errang und wuchtete die 4-Kilogramm-Kugel auf eine Weite von 11,61 Metern und damit in die Nähe ihrer persönlichen Bestmarke (11,80 Meter).

Dabei waren die Umstände nicht ganz einfach: Weil es gegenüber der ursprünglichen Planung die dreifache Zahl an Startern gab und der Zeitplan falsch angepasst wurde, entstand ein organisatorisches Chaos. So begann der Kugelstoß-Wettkampf mit mehr als zwei Stunden Verzögerung. Dabei galt es, die Ruhe zu bewahren und fokussiert zu bleiben – was Dickel gelang.

Lea Emelie Dickel: 30,82 Meter im Diskuswurf

Beim ebenfalls deutlich verzögert begonnen Diskuswurfwettkampf nahm der Wind erheblichen Einfluss auf das Geschehen. Für Lea Emelie Dickel ging mit der 1-Kilogramm-Scheibe diesmal eine Weite von 30,82 Metern in die Wertung. Auch damit gewann die Wittgensteinerin, die wegen Verzögerungen bei der Wettkampfauswertung allerdings erst am Montagabend davon erfuhr.