LBC Banfetal erweitert Fuhrpark und sein Sportangebot

Sohl. Der Wintersportclub bietet ab sofort zusätzliches Training und erlebnisorientierte Outdoor-Aktivitäten an – und würdigt verdiente Mitglieder.

Der Langlauf- und Biathlonclub Banfetal hat Jürgen Heimbach in der Position des Vorsitzenden bestätigt und plant die Anschaffung einer neuen Zugmaschine für das Loipenspurgerät. Dies beschlossen die LBC-Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung in der Skihütte auf dem Sohl. Mit dem neuen Gerät soll das Loipenskigebiet auch in Zukunft attraktiv für Gäste und Vereinsmitglieder bleiben, zudem soll die Skihütte neu gestrichen und der Geräteschuppen angebaut werden.

Für das laufende Jahr hat sich der Skiverein vorgenommen, das Trainingsangebot, das während der Pandemie gelitten hatte, wieder aufzubauen. Neu hinzu kommt ab sofort ein abwechslungsreiches Sportangebot für Kinder und Jugendliche, das an jedem Samstag von 14.30 Uhr bis 16 Uhr unter Leitung von Trainer Arthur Knoche in der Sporthalle Banfe stattfinden und, je nach Witterung, um erlebnisorientierte Outdoor-Aktivitäten für Skifahrer ergänzt werden soll.

Würdigung der Verdienste von Fred Bald

In der Banfer Halle bietet Edeltraud Lehmann dienstags weiter ihr Bewegungstraining an. Lehmann wurde anlässlich Ihres 70. Geburtstags für ihren langjährigen Einsatz im Vereinsleben persönlich geehrt.

Malte Knoche übernimmt als Pressewart neben der Pflege der Vereins-Webseite auch die Redaktion der Social-Media-Kommunikation bei Instagram (lbc.banfetal). Die Skihütte auf dem Sohl ist mittlerweile wieder, wie gehabt, sonntags geöffnet und das Vereinsleben hat seinen Mittelpunkt wieder.

In einer Gedenkminute wurde das langjährige Wirken des verstorbenen Gründungsmitglieds Fred Bald gewürdigt, der über zehn Jahre lang stellvertretender Vorsitzender des LBC war. Durch seine menschliche und umsichtige Art sei er eine wichtige Stütze des Vereins und seiner Mitglieder gewesen.

