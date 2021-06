Laufsport: Vom Anfänger zum „Silvesterläufer“

Siegen-Wittgenstein. Unsere Zeitung möchte einen Laufanfänger bzw. eine Laufeinsteigerin auf dem Weg zum Silvesterlauf begleiten. Hier gibt es alle Informationen.

Die Laufszene in Siegen-Wittgenstein ist höchst aktiv und dank mehrerer Laufserien auch attraktiv. Zum Programm zählt seit mehr als 40 Jahren auch der Silvesterlauf der CVJM Siegen SG, an dem es bei seiner letzten Auflage 2019 mehr als 750 Läufer/innen ins Ziel an der Obernautalsperre schafften. Wegen der Corona-Pandemie fiel die Veranstaltung 2020 aus.Für die Neuauflage am Freitag, 31. Dezember 2021, planen die Organisatoren wieder ihren Lauf in Präsenz. Sicher wird es dann auch wieder Debütanten geben.

Und da kommt Ihr ins Spiel: Wir, die Sportredaktion der Westfalenpost Siegen, möchten nämlich gerne einen Neueinsteiger/eine Neueinsteigerin auf seinem/ihrem Weg dorthin in Wort und Bild begleiten. Er/Sie sollte ein blutiger Anfänger sein und sich als Ziel setzen, beim Silvesterlauf entweder den 10 km-Lauf oder (am besten) die Halbmarathondistanz zu bestreiten.

Wir würden den Kandidaten/die Kandidatin zunächst ausführlich vorstellen und in regelmäßigen Abständen in einer Art Serie bis zum Lauf immer wieder Zwischenberichte (mit Fotos) in der Zeitung und in unserem Online-Portal veröffentlichen. Wie läuft das Training? Welche Probleme gibt es? Wie motiviert man sich bei schlechtem Wetter? Selbstverständlich wird auch über den Lauf am 31. Dezember 2021 berichtet.

Wer sich vor diesem spannenden Projekt nicht scheut und sich auch die sportliche Herausforderung zutraut, kann sich gerne bei uns melden. Am besten per E-Mail unter Angabe einer Telefonnummer an siegen-sport@westfalenpost.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein