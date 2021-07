Lasset die Spiele beginnen!

Viele Wittgensteiner Teams bestreiten ihre ersten Testspiele. Gerade jetzt sollten Trainer davon möglichst viele anpeilen, meint unser Kolumnist.

Bereits am Wochenende bestritten der FC Benfe und die Sportfreunde Edertal nach einer gefühlten Ewigkeit ihre ersten Testspiele, nun ziehen viele andere Wittgensteiner Vereine am kommenden Wochenende nach. Von Sassenhausen gegen Ebenau II über den TuS Erndtebrück bei Rot-Weiß Hünsborn bis zu Feudingen gegen Aue-Wingeshausen, ist alles dabei, was das zuschauende Auge begehrt. Nie zuvor haben Testspiele so wenig über die kommende Saison ausgesagt, nie haben sich Spieler wohl so sehr auf Anstöße während der Vorbereitung gefreut.

Abgelaufene Franzbrandweine

Trainieren ist ja schön und gut, doch der hektische Griff in den Trikotkoffer vor Spielbeginn, um eine Hose mit passender Größe zu ergattern, bleibt für jeden Amateur-Kicker unbezahlbar. Äußerst spannend dürfte dabei auch sein, wie viele Franzbrandweine und Tiger-Balsame in so manchem Mannschaftskoffer inzwischen abgelaufen sind.

Doch bei aller Zufriedenheit und purer Freude über die Rückkehr auf den Platz, ist die Frage nach einem sinnvollen Vorbereitungsplan zentral. Wo liegen nach einer solch langen Spielpause die Schwerpunkte? Kann ich als Trainer Abläufe und Automatismen von vor drei Jahren aus der Schublade ziehen oder gehört das zwangsläufig in den Mülleimer? Sicher ist nur, dass Testspiele, Testspiele und nochmals Testspiele keine schlechte Idee sind. Wer das als Trainer, bei aller Liebe für Plagerei und Taktiktafeln, nach einer solch langen Pause nicht versteht, hat die Bedeutung der so oft zitierten Spielfreude nicht verstanden – und wird hängende Köpfe ernten.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein