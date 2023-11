Lars Schardt und das bittere schnelle Ende

Siegen Nach fünf Spielminuten vom Platz zu fliegen, ist für einen Fußballer eine harte Sache. Lars Schardt kann ein Liedchen davon singen.

Seine Laune war verständlicherweise nicht die beste. Lars Schardt, in der 5. Minute der Sportfreunde-Oberliga-Partie gegen den TuS Ennepetal vom Platz geflogen, stand mit Bittermiene im Kabinengang des Leimbachstadions und wartete auf den Schlusspfiff des Hauptakteurs dieses tristen November-Nachmittags. Als der Dortmunder Timo Gansloweit die 95 Minuten Fußball für beendet erklärte, äußerte sich Lars Schardt: „Der Mann hat das Spiel entschieden. Keine Frage, es war ein Foul, aber nie und nimmer eine Rote Karte. Der Gegenspieler hat sich geschickt gewälzt, sich das linke Schienbein gehalten, dabei habe ich ihn am rechten Fuß getroffen - und zwar am Schuh. Man hat es deutlich klatschen hören.“ Also nicht das Standbein, sondern das, das den Ball Sekundenbruchteile zuvor verlassen hatte.

Klar, der Siegener Mittelstürmer hätte die „Gelbe“ akzeptiert, muss aber nun mit der „Roten“ leben und auf das Strafmaß warten. Möglich, dass er mit zwei Spielen - wie der eine Woche zuvor bestrafte Mats Scheld - davon kommt. Von vier aber sollte er ausgehen. Als sich Lars Schardt am Samstag nochmal am Erndtebrücker Pulverwald sehen ließ, um seinen Ex-Klubs TuS Erndtebrück beim 6:1-Erfolg über den SC Neheim und die Festigung der Westfalenliga-Tabellenführung zu beobachten, da war er noch guter Dinge. Dass er in der Siegener Startelf gegen die Ennepetaler stehen würde, war zwar noch nicht verbrieft, ließ sich aber anhand der absolvierten Trainingsspielchen im Laufe der Woche erahnen. Dementsprechend motiviert stieg er ein in diese Partie, wollte zeigen, dass er der richtige Mann am richtigen Ort ist. Er war auch an der ersten Torchance nach zwei Minuten beteiligt, die Justin Huber letztlich neben das Tor köpfte. Und dann war die Partie für ihn ja auch schon zu Ende. Ein bitterer Nachmittag für ihn.

Dass einige der wütenden Fans am Ende auch die Ennepetaler Spieler verbal attackierten, mit viel Mühe des Sicherheitsdienstes vom Betreten des Innenraums abgehalten werden mussten, war weniger verständlich. Denn die Kicker der Gäste hatten doch eigentlich nichts mit den Geschehnissen um den Platzverweis zu tun.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein