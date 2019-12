Siegen-Wittgenstein An Silvester rund umdie Obernau

Siegerland. Die Saison ist zu Ende, eine wirkliche Pause legen die Jogger und Läufer hierzulande aber auch im Winter nicht ein. Und so stehen auch die nächsten organisierten Läufe schon wieder ins Haus, der „Lichterlauf“ in der „Sieg-Arena“ in Siegen am 13. Dezember und der 41. CVJM-Silvesterlauf rund um die Obernau-Talsperre in Netphen-Brauersdorf am 31. Dezember.

Lichterlauf (Sieg-Arena)

Kein Wettkampf, dafür ein Freundschaftslauf ist der Lichterlauf in diesem Jahr. Eigentlich sollte der Lichterlauf Anfang November wieder als Staffellauf ausgetragen werden, hat aber wegen der andauernden Bauarbeiten an der Hüttentalstraße nicht stattfinden können. „Jetzt laufen die Teilnehmer einfach in Gruppen“, erklärt Initiator Martin Hoffmann vom Verein :anlauf, „wir wollen zeigen, dass die Grundidee des Lichterlaufs bestehen bleibt.“

Treffpunkt zum „Lichterlauf“ ist um 18 Uhr am :anlauf-Büro am Bahnhof Eintracht, Eiserfelder Straße 8, in Siegen.

Im Internet: www.anlauf-siegen.de

CVJM-Silvesterlauf (Obernau)

Am letzten Tag des Jahres zieht es Jahr für Jahr zahlreiche heimische Läufer an die Obernau-Talsperrre. Auf dem Programm stehen bei der 41. Auflage ein Halbmarathon (Start ist um 10.20 Uhr) über 21,1 Kilometer, ein 10 km-Lauf (11 Uhr), erstmals ein Freizeitlauf (10.30 Uhr) über 5 Kilometer, ein Schülerlauf (10 Uhr) über 1500 Meter sowie Nordic Walking und Walking (11.05 Uhr) über 10 Kilometer.

„Wir sind immer einer der Vereine mit den meisten Teilnehmern“, sagt Hannes Gieseler, der erste Vorsitzende des ASC Weißbachtal. „Unsere Leute sind an Silvester überall unterwegs“, erklärt derweil Trainer Dieter Müller vom TuS Deuz. In Köln ebenso wie beim größten Silversterlauf in Deutschland, der von Werl nach Soest führt. Aber, betont er: „An der Obernau sind die meisten von uns dabei.“

Im Internet: www.cvjm-siegerland.de