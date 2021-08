Pass in die Gasse #287

Pass in die Gasse #287 Kurz vor knapp am Pulverwald: genug der Selbstkritik

Eine Vorbereitung zum Vergessen, verletzte Spieler, peinliche Niederlagen. Draufgehauen wurde beim TuS Erndtebrück genug, mein unser Kolumnist.

Die Uhr tickt am Erndtebrücker Pulverwald. Noch ein letzter Test gegen den Landesligisten SSV Homburg-Nümbrecht, dann wartet mit der Hammer SpVg am ersten Spieltag in der Oberliga ein ganz anderes Kaliber. Eine Woche später rasselt es im Derby gegen Sportfreunde Siegen. Und die Vorzeichen könnten kaum schlechter sein. Auch der jüngste Test gegen Landesligist TSV Weißtal ging verloren (0:1), die Liste angeschlagener oder verletzter Spieler ist lang, manch einer findet sich auf ungewohnten Positionen wieder.

Nachvollziehbare Sorgen

Doch die Gründe für die nachvollziehbaren Sorgen liegen offenbar nicht nur im Lazarett. Nach dem ebenfalls verpatzten Test gegen Ederbergland (1:3) sprach Trainer Stefan Trevisi von fehlendem Zusammenhalt und möglicherweise internen Problemen, denen man auf den Grund gehen müsse. Sportlich attestierte er seiner Truppe „nicht einmal Verbandsliga-Niveau“. Nach dem Weißtal-Fauxpas wirkte Trevisi nahezu hilflos: „Wie viele Testspiele haben wir gemacht, wie viele davon haben wir gewonnen?“

Von außen betrachtet wirkt das Ganze gereizt, schuldzuweisend und auch panisch. Vielleicht sollte es kurz vor Saisonstart mit der durchweg schlechten Resonanz jetzt auch mal gut sein. Es riecht förmlich danach, dass die Selbstkritik vorab so stark ist, um die Erwartungen gen null runterzuschrauben. Ja, die Probleme sind nicht wegzureden, doch wenn du als Spieler Woche für Woche hörst, wie schlecht es um dein Team steht, das obendrein keins sei, macht es die Lage eher schlimmer als besser.

