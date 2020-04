Kreuztal: TV Krombach trauert um Heinz Schellmann

Krombach. Heinz Schellmann, langjähriger Vorsitzender und Ehrenmitglied des 1960 gegründeten TV Krombach, ist im Alter von 80 Jahren gestorben.

Ein Lebenskreis hat sich geschlossen. Völlig unerwartet starb Heinz Schellmann, langjähriger Vorsitzender und Ehrenmitglied des 1960 gegründeten TV Krombach im Alter von 80 Jahren.

Am Silvestertag des vergangenen Jahres hatte er im Familien- und Freundeskreis seinen 80. Geburtstag im Fitnessgarten seines TV Krombach gefeiert.

„Das wollte er eigentlich nicht so recht, doch seine Kinder hatten ihn überredet“, so Hans-Martin Steinseifer, langjähriger Wegbegleiter von Heinz Schellmann und seit 2011 dessen Nachfolger auf dem Vorsitzenden-Posten, „denn der Tod seiner Ehefrau Margarete im Mai 2019 hatte ihn sehr getroffen.

Er hatte sich eher zurückgezogen, lebte jetzt plötzlich alleine in seinem Haus Unter der Kaiserhöhe.“ Dort ereilte ihn auch das Schicksal, als er an jenem Sonntagmorgen einen Herzinfarkt erlitt, den er trotz einer Notoperation nicht überlebte.

Heinz Schellmann wurde in Breslau geboren

Heinz Schellmann, in Breslau geboren, „strandete“ im Herbst 1951 mit seiner Familie im nördlichen Siegerland, da dort sein Vater als Eisenbahner einen neuen Arbeitsplatz gefunden hatte.

Der Junior studierte in Siegen und legte 1965 an der Ingenieurschule sein Examen zum Bau-Ingenieur ab. 1967 wurde er Mitglied im TV Krombach und war dort schnell in die Vorstandsarbeit eingebunden. Angefangen als Kassenwart (von 1969 bis 1970) wählten ihn die Mitglieder 1971 zu ihrem 1. Vorsitzenden - und diese Ära sollte 40 (!) Jahre dauern - bis 2011.

Sein Nachfolger wurde Hans-Martin Steinseifer.

„Wenn man richtig nachrechnet, habe ich die Hälfte meines Lebens als Vorsitzender des TV Krombach verbracht“, sagte er noch anlässlich seines 80. Geburtstags im Gespräch mit unserer Zeitung. Was jetzt traurige Wirklichkeit geworden ist.

Ehrennadel in Bronze des Deutschen Turner-Bundes verliehen

Heinz Schellmann hat in seiner langen Amtszeit viele richtungsweisende Entscheidungen im Verein getroffen. Klar, dass ihm da nicht nur 2010 beim Jubiläum „50 Jahre TV Krombach“ Dank zuteil wurde, als man ihn zum Ehrenmitglied ernannte. Die Ehrenplakette mit Ehrennadel des Siegerland-Turngaus 1985, die Ehrennadel in Bronze des Deutschen Turner-Bundes (DTB) 1994 und die bronzene Ehrennadel des Westfälischen Turner-Bundes bei seiner Verabschiedung 2011 kamen dazu.

Gleichzeitig überreichte ihm Kreuztals Bürgermeister Walter Kiß das Wappenrelief der Stadt - eine Auszeichnung für besonders engagierte ehrenamtlich tätige Bürger.

Eine weitere Auszeichnung hatten die Krombacher für „ihren Vorsitzenden“ in diesem Jahr bei der Geburtstagsfeier anlässlich des 60-jährigen Vereinsbestehens vorgesehen - die Ernennung zum Ehrenvorsitzenden, die nun nur noch posthum erfolgen kann.

