Kreispokal: Viertelfinals versprechen viel Spannung

Siegen-Wittgenstein Die Favoriten stehen am 20. März vor kniffligen Aufgaben. Wittgensteiner Derby und eine Neuauflage am Henneberg

Vier hochinteressante Paarungen hat Los-Fee Annalisa Vitt, ehemalige Fußballspielerin bei Germania Salchendorf und dem SV Gosenbach, für das Viertelfinale im Kreispokal-Wettbewerb 2023/2024 am frühen Dienstagabend in der Kreisgeschäftsstelle gezogen.

Der ambitionierte A-Ligist SG Oberschelden erwartet Pokalverteidiger SV Fortuna Freudenberg. Dann kommt es erneut zur Partie TSV Weißtal (Bezirksliga) gegen Sportfreunde Siegen (Oberliga). In der vorigen Pokalsaison waren die Sportfreunde am damaligen Landesligisten gescheitert. Spiel Nummer drei führt A-Liga-Primus SV Setzen und Landesligist SV Germania Salchendorf zusammen, und so bleiben für die vierte Paarung die beiden Wittgensteiner Vertreter übrig: Bezirksligist VfL Bad Berleburg darf sich auf das Gastspiel des Westfalenligisten TuS Erndtebrück freuen. Ausgetragen wird diese Runde am 20. März.

Ausgelost wurde auch das Halbfinale (24. April). Hier stehen sich der Sieger aus Weißtal gegen die Sportfreunde sowie Berleburg und Erndtebrück gegenüber. Das zweite Semifinale bestreiten die Gewinner der Partien Oberschelden gegen Freudenberg und Setzen gegen Salchendorf. Als Finaltermin wurde Mittwoch, 29. Mai, festgelegt. lgr/cl

