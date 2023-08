Kreispokal 2023/24: Das sind die Paarungen der ersten Runde

Siegen-Wittgenstein. Kein richtiger Kracher, aber jede Menge Stadt- und Gemeindeduelle und sogar ein „Sportplatz-Derby“.

Die ganz großen Erstrunden-Kracher sind bei der Auslosung zum Krombacher Kreispokal-Wettbewerb 2023/2024 am Mittwochabend in der FLVW-Kreisgeschäftsstelle in Weidenau zwar nicht gezogen worden, doch in der ersten Runde kommt es trotzdem zu einigen interessanten Paarungen. Für die zeichnete „Glückshase“ Andreas Oppermann, Staffelleiter der Kreisligen C 1 und D 1, verantwortlich.

Die Pokal-Termine Der Kreispokalwettbewerb 2023/2024 startet mit dem Vorrundenspiel am 23. August. Die erste Runde in den Gruppen ist für Mittwoch, 30. August, angesetzt. Am Mittwoch, 27. September, geht die zweite Runde über die Bühne. Danach wird das Achtelfinale ausgelost (25. Oktober). Das Endspiel steigt am Mittwoch, 29. Mai 2024, wie gehabt auf neutralem Platz.

So kommt es in der Gruppe 3 zum „Sportplatz-Derby“ Am Stein zwischen dem SV Gosenbach und A-Liga-Aufsteiger SG Oberschelden. Eine kurze Anreise hat auch der vermeintliche Top-Favorit in diesem Wettbewerb: Oberligist Sportfreunde Siegen muss nämlich nur zum Lindenberg fahren, um beim FC Grün-Weiß Siegen anzutreten. Der Pokalverteidiger SV Fortuna Freudenberg steht beim B-Ligisten SV Dreis-Tiefenbach ebenso vor einer vermeintlich einfachen ersten Pokalhürde wie der im letzten Finale in der Dahlbrucher Winterbach-Arena mit 3:4 unterlegene Neu-Westfalenligist TuS Erndtebrück beim TuS Diedenshausen.

Staffelleiter Andreas Oppermann (r.) zieht die Lose, Kreisvorsitzender Marco Michel moderiert die Zeremonie. Foto: hans-georg moeller

Weil es sich bewährt hat, wurden die 65 teilnehmenden Mannschaften vorab in drei Regionalgruppen eingeteilt und untereinander ausgelost. Auch in der zweiten Runde wird noch in den Gruppen gespielt. Weil die „2“ mit 21 Teams eine ungerade Mannschaftszahl aufweist, wird hier am Mittwoch, 23. August, das einzige Vorrundenspiel durchgeführt. Dies bestreiten der SV Eckmannshausen und die SG Siegen-Giersberg, die in der vergangenen Pokalsaison als A-Ligist ins Halbfinale eingezogen war, dort aber gegen den späteren Pokalsieger aus Freudenberg unterlag. Auf den Gewinner wartet in der ersten Runde dann der TuS Deuz.

Die Auslosung der ersten und zweiten Runde im Pokalwettbewerb im Überblick:



Gruppe 1 (20 Mannschaften)

Erste Runde (30. August)

(2) Red Sox Allenbach - Sportfreunde Edertal

(3) SF Sassenhausen - SV Oberes Banfetal

(4) FC Benfe - SV Feudingen

(5) TuS Volkholz - SV Schameder

(6) FC Weidenhausen - VfL Bad Berleburg

(7) VfB Banfe - TSV Aue-Wingeshausen

(8) VfL Girkhausen - TuS Johannland

(9) TuS Diedenshausen - TuS Erndtebrück

(10) FC Ebenau - Sportfreunde Birkelbach

(11) TuS Dotzlar - TSV Weißtal

Zweite Runde (27. September)

(34) Sieger Spiel 9 - Sieger Spiel 10

(35) Sieger Spiel 11 - Sieger Spiel 2

(36) Sieger Spiel 3 - Sieger Spiel 8

(37) Sieger Spiel 5 - Sieger Spiel 6

(38) Sieger Spiel 7 - Sieger Spiel 4

Gruppe 2 (21 Mannschaften)

Vorrundenspiel

(1) SV Eckmannshausen - SG Siegen-Giersberg





Erste Runde

(12) VfB Weidenau - Siegener SC

(13) 1. FC Türk Geisweid - SV Setzen

(14) SV Netphen - VfL Klafeld-Geisweid

(15) SV Dreis-Tiefenbach - Fortuna Freudenberg

(16) TV Hoffnung Littfeld - SV GW Eschenbach

(17) SSV Sohlbach-Buchen - 1. FC Dautenbach

(18) SSV Meiswinkel-Oberholzklau - FC Hilchenbach

(19) FC Kreuztal - SpVg. Kredenbach/Müsen

(20) Sportfreunde Eichen/Krombach - SV Germania Salchendorf

(21) TuS Deuz - Sieger Spiel 1

Zweite Runde

(39) Sieger Spiel 15 - Sieger Spiel 21

(40) Sieger Spiel 17 - Sieger Spiel 20

(41) Sieger Spiel 12 - Sieger Spiel 14

(42) Sieger Spiel 13 - Sieger Spiel 19

(43) Sieger Spiel 16 - Sieger Spiel 18



Gruppe 3 (24 Mannschaften)

Erste Runde

(22) TuS Lippe - TuS Alchen

(23) FC Grün-Weiss Siegen - Sportfreunde Siegen

(24) SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden - Niederschelden

(25) Gurbetspor Burbach - TSV Siegen

(26) Anadolu Türk Spor Neunkirchen - Adler Dielfen

(27) SF Obersdorf/Rödgen - VfB Burbach

(28) FC Eiserfeld - FC Freier Grund

(29) SV Gosenbach - SG Oberschelden

(30) SpVg. Anzhausen/Flammersbach - FC Wahlbach

(31) TuS Eisern - SG Mudersbach/Brachbach

(32) Kaan-Marienborn - SG Hickengrund

(33) SpVg. Bürbach - SpVg. Niederndorf





Zweite Runde

(44) Sieger Spiel 25 - Sieger Spiel 26

(45) Sieger Spiel 22 - Sieger Spiel 31

(46) Sieger Spiel 29 - Sieger Spiel 28

(47) Sieger Spiel 23 - Sieger Spiel 33

(48) Sieger Spiel 27 - Sieger Spiel 32

(49) Sieger Spiel 24 - Sieger Spiel 30



