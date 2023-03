Kreisligen: Generalabsage mit gefährlicher Knautschzone

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Dass in den Kreisligen keine Partie stattfand, kann unser Kolumnist generell verstehen. Dennoch warnt er vor einem Irrglauben.

Generalabsagen eines Spieltags sind für die Verantwortlichen keine leichte Sache. Denn natürlich melden sich Vereine mit Unverständnis, weil bei ihnen die Grasnarbe zu sehen, während auf anderen Anlagen der Schneepflug bestellt ist. Andererseits hat eine Absage aller Partien, wie es sie am vergangenen Wochenende in den Kreisligen gab, auch den Vorteil des kollektiven Gänsemarschs. Kickt niemand, kommt es in der Tabelle auch nicht zu Unterschieden von drei oder mehr absolvierten Spielen, was wiederum dem Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung zuvorkommt. Und wie sähe wohl die Kritik aus, würde Marco Michel, Vorsitzender des Fußballkreises, den vorhergesagten Schneefall gänzlich ignorieren?

Alles in allem eine Pattsituation, denn egal wie lange man die Schachfiguren aus Pro und Kontra auch verschiebt, so bleibt doch das Wetter der dominante Spieler. Bei einer Aussage musste ich allerdings stocken: „Wir sind nicht in solchem Termindruck, dass wir (…) den Spieltag bei zwei Grad plus durchpeitschen lassen müssen“, sagte Michel. Es gäbe indes auch noch die Möglichkeit eines Spieltags unter der Woche.

Lesen Sie auch:Neue DFB-Homepage: „Im Vereinsheim brennt noch Licht“

In Summe liest sich das so, als könne und wolle man die Knautschzone maximal ausnutzen. Darin liegt die Gefahr des Irrglaubens, dass zum Beispiel für den SV Schameder ein Donnerstagabendspiel um 19:30 Uhr in Salchendorf völlig in Ordnung sei. Wenn in diesem Kontext also Ausnahmen die Regel bestätigen, hätte man sich als Verband nicht nur terminlich, sondern auch kommunikativ verrannt. Und zwei Grad plus sind übrigens total okay.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein