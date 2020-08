Entscheidungsspiele nach Saisonende, hier zwischen den Sportfreunden Birkelbach II und dem TuS Eisern im Mai 2018, will der Fußballkreis im kommenden Juni so weit es geht reduzieren. Bei Punktgleichheit zählt in der Kreisliga A und B deshalb in der Saison 2020/21 die Tordifferenz über Auf- und Abstieg. In der Kreisliga C und D gilt weiter die alte Regel.