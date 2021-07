Kreisliga-Spielpläne: Lahntal-Derby steigt am 2. Spieltag

Siegen-Wittgenstein. Die Spielpläne für die Kreisligen der Männer und Frauen sind veröffentlicht worden. So geht es für die Mannschaften aus Wittgenstein los.

Die Spielpläne sind da! Die Staffelleiter der Fußball-Ligen im Kreis Siegen-Wittgenstein haben am Dienstag die Ansetzungen für die neue Saison veröffentlicht. In den Kreisligen C und D gibt es wegen der kleinen Staffelgrößen wie in der vergangenen Saison an jedem Wochenende zahlreiche Mannschaften, die spielfrei haben. – Der Überblick zu den ersten beiden Spieltagen in den verschiedenen Staffeln.

Kreisliga A

1. Spieltag (22. August)

G. Salchendorf II - TuS Deuz

SV Setzen - Siegener SC

FC Kreuztal - SV Netphen

SV Feudingen - F. Freudenberg II

SG Hickengrund - VfB Burbach

FC Wahlbach - Anzhausen/Flammersb.

SpVg Niederndorf - Laasphe/Niederl.

GW Siegen - Sportfreunde Edertal

SF Obersdorf-Rödgen - Siegen-Giersberg

2. Spieltag (29. August)

SV Setzen - GW Siegen

FC Kreuztal - TuS Deuz

SV Feudingen - Laasphe/Niederlaasphe

SG Hickengrund - Sportfreunde Edertal

FC Wahlbach - Siegen-Giersberg

G. Salchendorf II - Siegener SC

SpVg Niederndorf - SF Obersdorf/R.

Wilnsdorf/W. - Anzhausen-Fl.

SV Netphen - F. Freudenberg II

Kreisliga B2

1. Spieltag (29. August)

FC Benfe - TuS Diedenshausen

Hilchenbach - TSV Aue-Wingesh.

Dreis-Tiefenbach - TSV Weißtal II

GW Eschenbach - SpVg Bürbach II

SF Birkelbach II - FC Ebenau

Oberes Banfetal - Kredenbach/Müsen

SV Eckmannshausen - SV Schameder

2. Spieltag (5. September)

TSV Weißtal II - SV Eckmannshausen

SpVg Bürbach II - Dreis-Tiefenbach

FC Ebenau - GW Eschenbach

VfB Banfe - FC Hilchenbach

Aue-Wingeshausen - Oberes Banfetal

Kredenbach/Müsen - FC Benfe

TuS Diedenshausen - SF Birkelbach II



Kreisliga C3

1. Spieltag (29. August)

Bad Berleburg II - SF Sassenhausen

Hilchenbach II - Aue-Wingeshausen II

SV Feudingen II - VfB Banfe II

RS Allenbach - TuS Johannland

2. Spieltag (5. September)

VfB Banfe II - FC Hilchenbach II

TuS Dotzlar - SV Feudingen II

Johannland - Bad Berleburg II



Kreisliga D3

1. Spieltag (29. August)

SV Feudingen III - VfL Girkhausen

FC Benfe II - TuS Diedenshausen II

Dreis-Tiefenbach II - TuS Volkholz

Oberes Banfetal II - TuS Erndtebrück III

FC Weidenhausen - SV Schameder II

2. Spieltag (5. September)

TuS Erndtebrück III - FC Benfe II

SF Edertal III - Dreis-Tiefenbach II

TuS Volkholz - FC Weidenhausen

SV Schameder II - SV Feudingen III

FC Ebenau II - TuS Diedenshausen II

Frauen-Kreisliga

1. Spieltag (29. September)

FSV Gerlingen - SG L.O.K.

Oberes Banfetal - TuS Alchen

F. Freudenberg III - FC Ebenau

SV Setzen - TuS Johannland

Hickengrund II - TuS Dotzlar

Dreis-Tiefenbach - SuS Niederschelden

SV Feudingen - SV Gosenbach

2. Spieltag (5. September)

SV Gosenbach - SF Siegen II

FC Ebenau - FSV Gerlingen

TuS Dotzlar - SV Feudingen

SG L.O.K. - Dreis-Tiefenbach

Niederschelden - Hickengrund II

TuS Alchen - SV Setzen

Johannland - F. Freudenberg III

