Kreisliga B: Tabellenführer legt im Flutlichtspiel vor

Aue-Wingeshausen. Wenn du auch mäßige Spiele gewinnst, ohne an 100 Prozent zu kommen, bist du wohl Tabellenführer. Auf den der B-Liga traf das zu.

Pflichtaufgabe erfüllt, so lässt sich der 4:0 (2:0) Heimsieg des Spitzenreiters TSV Aue-Wingeshausen gegen den Tabellenletzten FC Ebenau in der Fußball-Kreisliga B erklären. Ein hochklassiges Spiel war die Partie am Freitagabend jedoch nicht.

„Wir hatten zwar viele Ballbesitzphasen, haben daraus aber kaum Chancen entwickelt“, lässt TSV-Coach Torben Belz Revue passieren. Wenn in der ersten Halbzeit Torchancen kreiert wurden, dann war Aues Offensivkraft Maximilian Schreiber meist beteiligt. Logischerweise war er es, der den Wingeshäusern die 2:0 Pausenführung durch herausgespielte Treffer in Minute 24 und 43 bescherte.

„In der Pause hatten wir uns vorgenommen, noch einmal Gas zu geben, aber danach wurde das Spiel eher schlechter“, erklärte Belz, dessen Mannschaft trotz schlechter Leistung in den Schlussminuten zwei weitere Treffer nachlegte. Zunächst traf Eric Grebe mit einem Distanzschuss zum 3:0, und drei Minuten später machte Michael Prib den Sack zum 4:0 zu.

Belz resümiert: „Das Ergebnis hat zwar gestimmt, aber meine Mannschaft kann viel mehr.“ Gleichwohl hat der TSV im Aufstiegskampf erst einmal vorgelegt und das Punktepolster auf sieben Zähler ausgebaut. Am Sonntag kann der TuS Diedenshausen zu Hause gegen den TuS Johannland nachziehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein