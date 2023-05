Kreisliga B: Derbysieg nach 101 Minuten perfekt

Wittgenstein. Der Meister hat nach der Pflicht auch die erste Kür gewonnen. Der Vizemeister erlitt hingegen eine etwas peinliche Heimpleite.

Weiter Kopf an Kopf bewegen sich der TuS Dotzlar und der SV Dreis-Tiefenbach im „Rennen“ um den letzten Absteiger aus der Kreisliga B. Beide Teams kamen am Sonntag zu einem 2:2 – während die Wittgensteiner in Birkelbach kurz vor Schluss noch ausglichen, gaben die „Dreisber“ bei der SpVg. Bürbach, die es auch noch treffen könnte, eine 2:0-Führung noch aus der Hand. Die Entscheidung fällt nun am letzten Spieltag, wenn die Dotzlarer auf Kredenbach/Müsen teffen und Dreis-Tiefenbach den SV Germania Salchendorf III empfängt.

Zu Ende ist die Saison bereits für den FC Ebenau. Und passend zum Ausklang feierte er beim 5:1 in Diedenshausen den ersten Auswärtssieg. Hingegen gab es für den VfB Banfe auf fremdem Platz nichts zu holen. Meister Aue-Wingeshausen rettete einen knappen Erfolg beim SV Feudingen, der SV Schameder holte sich kurz vor Abpfiff einen Punkt.

Sportfreunde Birkelbach II - TuS Dotzlar 2:2 (1:1). Nach einer frühen Führung des TuS durch Paul Schubert (8.) lag lange Zeit das 2:0 in der Luft. Doch stattdessen glich Jonas Wied für die Sportfreunde zu einem Zeitpunkt aus, den beide Seiten als „glücklich“ beschrieben (41.). „In der ersten Halbzeit hatten wir oft das Nachsehen in den Zweikämpfen. Dotzlar war einfach galliger“, erklärt Birkelbach-Trainer Manuel Kölsch.

Die zweite Hälfte gestaltete sich wesentlich ausgeglichener. Nach einem Einwurf köpfte Marvin Grabowski das 2:1 für die Sportfreunde ein. Frederik Heuel egalisierte (89.). „Wir haben in der zweiten Hälfte zu wenig investiert. Gegen Ende haben wir noch auf das 3:2 gedrängt, aber da hat uns einfach ein bisschen die Zeit gefehlt“, berichtet TuS-Trainer Lukas Brachmann.

TuS Diedenshausen - FC Ebenau 1:5 (0:3). Auch wenn er nur kosmetischen Wert für die Tabelle hat: Daniel Spies freute sich über den Sieg im Prestigeduell: „Wir waren in allen Belangen überlegen, waren immer einen Schritt schneller und vor allen Dingen haben wir guten Fußball gespielt“, berichtete Ebenaus Spielertrainer. Sein Team führte beim Vizemeister bereits zur Pause 3:0, durch Treffer von Ken Afflerbach (10., 28.) und Sven Grauel (43.). Fabian Lachnitt legte nach Anpfiff direkt nach (46.).

Fünf Minuten später musste dann das Spiel unterbrochen werden, um auf den Krankenwagen zu warten. Ebenaus Sven Grauel war während eines Zweikampfs an der Außenlinie gegen das Geländer geprallt und hat sich dabei voraussichtlich das Handgelenk gebrochen. Danach lief das Spiel erst langsam wieder an. Diedenshausen kam durch Philipp Dienst zwar noch einmal heran (90.+6.), Ken Afflerbach machte den Sieg aber endgültig sicher (90.+11.).

Sportfreunde Eichen-Krombach - VfB Banfe 6:3 (3:3). Dem frühen 1:0 des VfB durch Alexander Klaus (2.) folgte laut VfB-Trainer Carsten Roth eine „Tiefschlafphase“. Jurij Betche (5., 16.) und Luca-Miguel Schott (18.) drehten das Spiel zu einem 3:1 für die Sportfreunde. Doch Banfe ließ sich nicht unterkriegen und legte mit Alexander Klaus (25.) und Sam Müller (27.) zum Ausgleich nach.

„Gerade in der zweiten Halbzeit hat Eichen-Krombach körperlich sehr betont gespielt, wodurch es bei uns zu einigen verletzungsbedingten Wechseln kam. Am Ende hatten wir einfach keine Optionen mehr“, berichtete Roth. Für die Sportfreunde trafen Luca-Miguel Schott (59.), Rafael Schymitschek (80.) und Kevin-Lee Wurmbach (90.) zum abschließenden 6:3, obwohl sie ab der 78. Minute wegen Nachtretens einen Mann weniger auf dem Platz hatten.

SpVg. Kredenbach/Müsen - SV Schameder 2:2 (1:1). In dem auf beiden Seiten eher leistungsschwachen Spiel legte Kredenbach mit Til Stenger vor (27.). Mitspieler Marvin Menn köpfte eine Flanke ins eigene Tor (42.). „Gerade in der zweiten Hälfte sind unsere Abstände immer größer geworden und wir waren nicht in der Lage, nochmal richtig dagegen zu halten“, erklärte SV-Trainer Kevin Knebel. Elias Reske tunnelte so den SV-Torwart zum 2:1, das Schameder erst kurz vor Abpfiff durch Tom Afflerbach ausglich (88.).

SV Feudingen - TSV Aue-Wingeshausen 1:2 (0:1). „Die erste Halbzeit hat der TSV im Zeichen eines Meisters gespielt, aber wir haben relativ gut dagegen gehalten“, resümierte SV-Trainer Stephan Senner. So verwandelte der TSV, nach einem verschossenen Elfmeter, nur eine seiner Chancen durch Marc Koch (42.).

„Für die zweite Halbzeit hatten wir uns vorgenommen, die Bälle vorne kontrollierter zu spielen. Wir sind aber erstmal gar nicht bis zum Sechzehner gekommen, weil Feudingen uns so unter Druck gesetzt hat“, so TSV-Trainer Torben Belz. Folgerichtig schoss Tim Eckhardt das 1:1 (62.). Aue-Wingeshausen spielte danach eine Kontersituation zur erneuten Führung durch Maximilian Schreiber aus (72.). Danach verflachte das Spiel, sodass es beim 2:1 blieb.

