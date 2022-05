Die „zweite Welle“ des SuS Niederschelden jubelt über den Aufstieg in die Kreisliga A.

Fußball Kreisliga B: Am Rosengarten wird schon gefeiert

Niederschelden. Bereits vier Spieltage vor Saisonschluss hat der SuS Niederschelden II den Meistertitel perfekt gemacht. Jetzt wird erstmal gefeiert.

Während es in der Staffel 2 einen spannenden Dreikampf um den Meistertitel zwischen dem FC Hilchenbach, TSV Weißtal II und TSV Aue-Wingeshausen gibt, ist die Lage in der Fußball-Kreisliga B 1 viel klarer.

Es durfte sogar schon gejubelt werden, denn die „zweite Welle“ des SuS Niederschelden machte mit dem 6:0 (2:0)-Sieg am heimischen Rosengarten gegen den 1. FC Dautenbach bereits vier Spieltage vor Saisonschluss den Meistertitel perfekt und spielt in der kommenden Saison in der Kreisliga A. Steffen Rumpf (2), Silas Jan Oppermann, Luca Zips, Simon Geßner und Dominik Thyssen sorgten für das „halbe Dutzend“ gegen chancenlose Dautenbacher.

Die Mannschaft von Patrick Hartlieb hat bislang keine Partie verloren und düpiert mit ihrer sagenhaften Konstanz die vor der Saison höher eingeschätzten Konkurrenten wie die enorm verstärkte SG Oberschelden und die SpVg. Bürbach, die seit Jahren vergeblich versucht, die B-Liga zu verlassen. Die Favoriten schauen in die Röhre, weil es in diesem Jahr keine Aufstiegsrelegation der B-Liga-Zweiten gibt.

