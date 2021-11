Kreisliga A: SG Hickengrund nimmt Deuz auseinander

Siegen-Wittgenstein. Zweistellige Siege haben auch in der Fußball-Kreisliga A Seltenheitswert. Am Samstag passierte es in Hickengrund. Der Spitzenreiter trumpft auf.

Die neun Spiele vom Samstag in der Fußball-Kreisliga A im Überblick:

FC Kreuztal - VfB Burbach 6:2 (3:2). Eine offene erste Halbzeit, in der es Hin und Her ging. Nach dem Seitenwechsel setzten sich die Hausherren ab und durften sich am Ende über drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf freuen. „Bei einer 2:6-Niederlage gibt es nichts zu beschönigen. Eine solche Leistung von uns habe ich noch nicht gesehen, das war absoluter Tiefschlaf“, bilanzierte VfB-Coach Tobias Rath. Azzawi Zaidan Khalaf (5.), Arian Dema (25.), dreimal Can Özer (44./73./83.) und Florian Dema (89.) trafen für den FCK. Mustafa Dogan (3.) und Talha Aktürk (30.) waren für den VfB erfolgreich.

SG Hickengrund - TuS Deuz 11:2 (4:1). Das war ein echtes Statement, das die SG Hickengrund im Kampf um den Aufstieg hier setzte. Sieben Tore allein in der zweiten Halbzeit. Nick Marvin Knüller (2./35.), Philipp Rath (19./46.), Tim Mir (39.), Suleyman Erol (48.), Alexander Patt (51./76.), Niklas Misch (71.), Lukas Leon Laufer (81.) und das Eigentor des Deuzers Julian Schöler (83.) sorgten für elffachen Jubel am Hoorwasen. Christian Sting (32./65.) blieben nur die zwei Deuzer Ehrentreffer.

„Das war von der ersten Minute an das, was ich mir vorgestellt habe. Wir waren immer druckvoll und sind auch aus der Halbzeit wieder mit Volldampf raus. Dass es am Ende elf Tore werden, zeigt auch das Selbstvertrauen, das sich die Jungs im Spiel erarbeitet haben“, sagte ein sehr zufriedener Hicken-Coach Florian Kissel.

SV Feudingen - SpVg. Anzhausen/Flammersbach 2:3 (2:1). Zweimal ging der SV Feudingen durch Tore von Nils Althaus (4.) und Tim Eckhardt (14.) in Führung, am Ende stehen die Wittgensteiner aber mit leeren Händen dar, weil Jonas Schneider (12.) und vor allem Nico Schäfer (58./73.) mit seinem Doppelpack nach dem Seitenwechsel das Spiel drehten. „Ich muss uns heute sicherlich zu der Kategorie dumme Verlierer zählen. Der Beginn war aus einem Guss von uns, aber Richtung Halbzeit haben wir die Konzentration verloren. Bitter sind auch die Verletzungen von Tim Eckhard und Nils Althaus“, so Feudingens Trainer Markus Urner.

FC Grün-Weiss Siegen - Siegener SC 0:2 (0:0). Im Vorfeld appellierte SSC-Trainer Ali Dakouche an seine Elf, dass das Derby ein ganz anderes Spiel wird als der furiose Sieg gegen Deuz. Und der Linienchef behielt Recht: „Es war wirklich ein Geduldsspiel, und das wusste ich auch im Vorfeld. Das 1:0 hat uns da etwas die Räume geöffnet, und dann hat sich Grün-Weiss mit der Gelb-Roten-Karte auch noch selbst dezimiert. Besonders freue ich mich, dass Fidan nach drei torlosen Spielen noch mal getroffen hat.“

So geht es weiter Sonntag, 12.30 Uhr: SV Fortuna Freudenberg II - SV Germania Salchendorf II; 14.30 Uhr: SV Setzen - FC Kreuztal, Sportfreunde Edertal - SG Siegen-Giersberg, SG Laasphe/Niederlaasphe - Siegener SC, TuS Deuz - Sportfreunde Obersdorf/Rödgen, SpVg. Anzhausen/Flammersbach - FC Grün-Weiss Siegen, VfB Burbach - SpVg. Niederndorf, TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf - SV Feudingen; 15 Uhr: SV Netphen - FC Wahlbach. Spielfrei: SG Hickengrund.

Besagter Fidan Kameroli traf zum entscheidenden 2:0 (89.). Michael Beitzels 1:0 fungierte als „Dosenöffner“ für den SSC (68.).

SpVg. Niederndorf - SG Siegen-Giersberg 1:1 (0:0). Giersbergs Trainer Christoph Spies sah ein qualitativ gutes A-Liga-Spiel, dem die ganz großen Torchancen ein wenig abgingen: „Ich glaube schon, dass wir etwas mehr investiert haben, aber so richtig zwingend war es nicht. Ich muss meiner Mannschaft aber zugute halten, dass sie nach dem Rückstand Moral bewiesen hat und sich zumindest den einen Punkt erkämpft hat.“ Die Niederndorfer Führung durch Nils Lebach (77.) egalisierte Alexander Kiel kurz vor Schluss (88.).

FC Wahlbach - SG Laasphe/Niederlaasphe 0:2 (0:2). Es läuft aktuell bei den Laasphern, die den dritten Sieg in Folge einfuhren. „Wahlbach war spielerisch vielleicht die bessere Mannschaft, aber wirkliche Chancen hatten sie nicht. Nach unserem 1:0 haben wir die Unruhe genutzt und das zweite Tor nachgelegt“, kommentierte SG-Trainer Christian Ruppert. Yannick Reichpietsch vom Punkt (27.) und Papa Yak Afriyie (40.) waren die Torschützen.

TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf - SV Fortuna Freudenberg II 1:1 (1:0). Bis zur 68. Minute hielt die Führung der Wilnsdorfer, die Benjamin Otto in der 15. Minute erzielte. Dann kamen die Fortune durch Abukar Ali zum Ausgleich. „Es war ein sehr kampfbetontes Spiel, aber aus meiner Sicht mit einem gerechten Endergebnis“, sagte Fortune-Coach Fabian Wüst. Es ist das erste Remis für die Fortuna in dieser Spielzeit.

SV Setzen - Sportfreunde Obersdorf/Rödgen 5:0 (2:0). Einen ungefährdeten und deutlichen Heimsieg fuhren die Setzener ein. Maximilian Böcking (19.) und Louis Weber (25.) trafen bereits vor der Pause und nach dem Wechsel erhöhten abermals Maxi Böcking (66.) und Patrick Schmidt (75./80.) auf 5:0.

SV Germania Salchendorf II - SF Edertal 4:0 (2:0). Mit Unterstützung aus der ersten Mannschaft – unter anderem Ilias Houta, Samuel Birkner und Robin Kilic – sicherten die Germanen sich einen letztlich deutlichen Heimsieg. „Ich denke, dass Ergebnis geht so in Ordnung, ich will aber Federtal auch ein Kompliment aussprechen, die wirklich sehr gut dagegen gehalten haben“, so Salchendorfs Trainer Sebastian Reineck. Christian Dickel (7.) und Jannik Bosch (37.) netzten in Durchgang eins ein, Robin Kilic (73.) und David Schlemper (88.) in der zweiten Halbzeit.

