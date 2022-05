Kommentar: Die Zukunft ist gesichert

Fußball in Wittgenstein

Drei Juniorenteams aus Wittgenstein spielen um den Bezirksliga-Aufstieg mit. Für den heimischen Fußball ist das hervorragend, meint Yannik Lückel

In den letzten Jahren hört man von Seiten des Deutschen Fußballbundes (DFB) immer häufiger, dass die Nachwuchsarbeit im Fußball-Bereich nicht mehr auf dem höchsten Level läuft – zumindest was die absolute Leistungsspitze der Bundesrepublik angeht.

Deshalb ist es umso schöner zu beobachten, dass im Altkreis Wittgenstein der Junioren-Fußball einen kleinen Aufschwung erlebt. Deutlich wird dies, da mit der JSG Aue-Birkelbach, der JSG Berleburg-Edertal und der JSG Feudingen-Laasphe-Niederlaasphe-Banfe-Oberes Banfetal gleich drei Mannschaften um den Aufstieg in die A-Jugend-Bezirksliga kämpfen. Ein Novum in den letzten Jahren – klammert man den TuS Erndtebrück aus. Zuletzt wurde der älteste Jugendjahrgang nämlich überwiegend von Siegerländer Mannschaften dominiert, den Wittgensteiner Nachwuchsspielern kam eher eine Nebenrolle im Meisterkampf zu.

Doch der Jahrgang 2003/2004 scheint dieser Vorherrschaft derzeit ein Ende zu setzten. Das freut auf der einen Seite Jugendleiter und Trainer, auf der anderen aber in naher Zukunft auch die heimischen Seniorenteams.

Denn: Die zweifelsfrei talentierten Jugendlichen rücken im Sommer – oder im Jahr danach – in den Herrenbereich auf. Viele der A--Junioren haben dabei schon jetzt Seniorenluft geschnuppert und dort positive Eindrücke hinterlassen. In welchen Teams die Talente nach der Saison eine neue sportliche Heimat finden ist zwar noch offen, doch sicher scheint, dass die Zukunft der Seniorenteams womöglich auf viele Jahre hin gesichert ist. Weil eine neue Generation an hungrigen, talentierten und aufstrebenden Jugendlichen herangewachsen ist.

