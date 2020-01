Kommentar: Die Suche nach dem Königsweg

Der Pokalwettbewerb im Handballkreis Lenne-Sieg war über viele Jahre ein unbeliebtes Thema bei den Vereinen, mehr lästige Pflicht als willkommene Kür. Mehrfach wurde der Modus verändert und durch die rückläufigen Mannschaftsmeldungen immer wieder angepasst.

„Final Four“ hat sich etabliert

Mit der vorgeschalteten ersten Runde und der zweiten Runde mit drei Halbfinalturnieren, aus denen sich die vier Teilnehmer für das durchaus attraktiv gewordene „Final Four“ in den Osterferien rekrutierten, schien derweil ein annehmbares Wettkampfformat gefunden zu sein.

Doch das vergangene Halbfinal-Wochenende war ein herber Rückschlag, denn von insgesamt zwölf Teams bei den drei Turnieren machten nur neun mit. Beim Wettbewerb des Bereichs Nord in Lüdenscheid fehlten gleich zwei Mannschaften, in Neunkirchen glänzte ausgerechnet die HSG Siegtal, ihres Zeichens Pokalverteidiger, durch Abwesenheit. Nur am Sonntag in Netphen wurde in der Sollstärke gespielt.

Es fehlen die Spieler

Obwohl Termine und Austragungsorte früh feststanden, trudelten die Abmeldungen ein, weil die Vereine nicht genügend Spieler mobilisieren konnten – so zumindest die Vermutung. Womit wir wieder am Anfang der Diskussion stehen und sich Fragen aus der Vergangenheit wiederholen: Ist das erste Januar-Wochenende im Jahr wirklich der ideale Termin? Und wäre es nicht besser, zu „normalen“ Einzel-K.o.-Spielen in der zweiten Runde zurückzukehren?

So, wie die „Turniere“ am Samstag in Lüdenscheid und Neunkirchen abgelaufen sind, ist der Pokalwettbewerb eine Farce. Den Königsweg in diesem Wettbewerb gab es, gibt es nicht und wird es wohl auch in Zukunft nicht geben.