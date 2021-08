Pass in die Gasse #290 Kleiner Rundumschlag von der Lahn bis in die Wester

Von der D-Liga bis zur Oberliga stehen alle Wittgensteiner Teams wieder auf dem Platz. Zeit für erste Eindrücke – und erste kritische Fragen.

Am Wochenende standen von der Lahn bis zur Wester wieder alle Wittgensteiner Teams auf dem Platz. Machen wir an dieser Stelle einen kleinen Rundumschlag mit Blick auf fünf Vereine.

Birkelbach bestätigt mit der 2:5-Klatsche gegen Schmallenberg/Fredeburg die Resultate der Vorbereitung und sieht beim Blick in den Spiegel mal wieder ein ramponiertes Tornetz. Weniger Gegentore – schon am zweiten Spieltag das Primärziel. Zudem ließ es sich SFB-Kicker Christoph Stöcker in Minute 93 nicht nehmen, einen Platzverweis wegen Nachtretens zu ersteigern. Beim Spielstand von 2:5 – Respekt!

In Erndtebrück fangen sich erste und zweite Mannschaft insgesamt zehn Gegentore und treffen selbst kein einziges Mal. Nach den Vorzeichen der Vorbereitung brennt der Pulverwald noch nicht, doch könnten bei einer solchen Dürreperiode bereits am nächsten Spieltag die Löscharbeiten beginnen. Schon jetzt darf gefragt werden, ob auch die Verantwortlichen hinter der Kaderplanung als Feuerwehrmänner oder Brandbeschleuniger auszumachen sind. Feudingen gegen Laasphe/Niederlaasphe – hach, da geht einem (und 250 Zuschauern) das Derbyherz auf. Am Ende steht aus blau-weißer Sicht ein 0:4 und die vorsichtige Frage, ob dem SV-Kader eine Seele im Mittelfeld fehlt, an der man sich hochziehen kann.

Beruhigendes noch aus Wingeshausen, wo Chris Föllmer für die Reserve der Rot-Weißen das 2:0 gegen Hilchenbach II mit dem Bauch „schoss“. Das ist wirklich das Mindeste, was man im Amateurfußball nach einer langen Spielpause erwarten darf.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs

