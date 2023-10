Klasse Neustart für die Tanzmatinee des Turnbezirks

17 Gruppen zeigten vor vollem Haus in Bad Laasphe ihr Können – auch die Gruppe „Reset“ des TuS Dotzlar.

Bad Laasphe. Mit der ersten Tanzmatinee seit 2019 haben sie sich eindrucksvoll und voller Engagement aus der „Coronapause“ zurückgemeldet.

Sie sind noch da, die tanzbegeisterten Sportler im Turnbezirk Wittgenstein. Fast voll war die Dreifachturnhalle in Bad Laasphe am vergangenen Sonntag, wo die Zuschauer „so begeistert wir früher“ waren von der gut zweistündigen Show – so jedenfalls war der Tenor auf den Heimweg von der Matinee, die seit 1996 vom Turnbezirk auf die Beine gestellt wird.

Beim Kindertanz der Tanzfabrik von SF Edertal und VfL Bad Berleburg ging das Publikum mit. Foto: Peter Kehrle

Diesmal unter anderem von Kathrin Rothenfußer, die im Februar als neue Tanzwartin des Turnbezirks gewählt worden war und ihren damals geäußerten Wunsch, wieder eine Tanzveranstaltung wie die Matinee aufleben zu lassen, umgesetzt hat.

Mit 18 Gruppen – eine musste krankheitsbedingt kurz vorher absagen – konnte Rothenfußer sehr zufrieden sein. Die Arfelderin hatte Kontakte zu alten Bekannten geknüpft und neue Gruppen angeschrieben, um für eine Teilnahme zu werben.

Zum Vergleich: Im Frühjahr 2019 waren 29 Gruppen auf dem Parkett – Corona hat also Spuren hinterlassen. Eine Thematik, die auch Rüdiger Hartmann aufgriff. „Es wurde Zeit, dass wieder eine Bühne für die Gruppen da ist. Unter Corona haben alle Tanzgruppen sehr gelitten“, sagte „Mecki“, der abermals die Moderator übernahm. Der frühere Turnbezirks-Vorsitzende ist seit mehr als 20 Jahren bei der Matinee dabei. „Die Tänzerinnen und Tänzer halten mich jung.“

Sein erstes Mal erlebte Patrick Rose aus Wingeshausen, der als DJ und Live-Tontechniker für die richtige Musik zu den Darbietungen sorgte.

Die „Flummis“ des TV Arfeld. Foto: Peter Kehrle

Sie alle trugen zu einem gelungenen Nachmittag bei, der von den Gruppen sehr geschätzt wird. Denn: Anders als bei Wettkämpfen oder Meisterschaften saßen auch diesmal in der Halle keine Jury oder Wertungsrichter, bei der Matinee stehen weiterhin der Spaß und die Förderung des Breitensports im Vordergrund.

Alle Teilnehmer seien schon vor dem Auftritt sehr positiv gestimmt gewesen, berichtete Kathrin Rothenfußer. „Viele Gruppen fahren nicht auf Wettkämpfe. Hier haben alle aber eine gute Plattform, um ihre Tänze zu präsentieren.“

Das Spektrum von Teilnehmern und Darbietungen war auch diesmal breit. Nicht nur aus vielen Wittgensteiner Vereinen kamen die Gruppen, auch aus Züschen oder dem benachbarten Gönnern in Hessen. Vier bis sechs Jahre waren dabei die jüngsten Tänzer.

Und neben klassischem Jazz- und Modern-Dance gab es auch wieder unterhaltsame Nummern von Ballett über HipHop bis hin zu Gardetanz.

„Ich hoffe, dass alle sehr viel Spaß hatten, inspiriert worden sind von neuen Tänzen und nächstes Jahr wiederkommen“, sagte Kathrin Rothenfußer am Ende des Programms in Bad Laasphe. Sie dankte dem Turnbezirk für die gute, auch finanzielle Unterstützung sowie dem TV Arfeld, der das Catering übernommen hatte. Wechselweise sollen dann künftig auch die anderen Vereine den Verlauf übernehmen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein