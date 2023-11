Kevin Geiselhart Dreifach-Champion auf Madeira

Mit drei EM-Titeln kehrt der Siegener Kevin Geiselhart von den Masters-Titelkämpfen der Schwimmer von Madeira zurück.

So wirklich glauben konnte Kevin Geiselhart im ersten Moment nicht, was auf der Anzeigetafel im „Funchal Olympic Pool Complex“ auf der portugiesischen Atlantik-Insel Madeira aufleuchtete: Da stand 2:18,58 Minuten. Mit dieser Zeit hatte der Schwimmer der SG Siegen nach 200 m Brust angeschlagen, war damit Kurzbahn-Europameister der Masters in der Altersklasse (AK) 30 der 30- bis 34-Jährigen geworden. Es war einer von drei EM-Titeln, die er sich bei seiner ersten Teilnahme bei einer internationalen Meisterschaft sicherte, neben 200 m Freistil und 200 m Lagen.

Und, was den 31-jährigen Siegener am meisten überraschte: Er hatte seine Bestzeit deutlich gesteigert, hatte in Funchal mit einem deutschen Masters-Rekord über 200 m Brust angeschlagen. Die alte Bestmarke von 2:20,52 Minuten stammte aus dem Jahr 2007, stammte von Jochen Hanz (SG Neukölln Berlin). Überdies löschte der neue Dreifach-Europameister zudem den Siegerland-Rekord von Sven Gatz (2:20,04 Minuten) aus der heimischen Bestenliste. Das ist inzwischen der 15. Siegerland-Rekord, den Kevin Geiselhart inne hat.

„Ich habe nicht damit gerechnet, dass die 200 m Brust so gut werden“, sagte Geiselhart, „ich habe nicht gedacht, dass das so klappen könnte.“ Er sei sogar selbst ein wenig überrascht von dem schnellen Auftritt. „Die Zeit kann ich mir selbst nicht richtig erklären“. Er habe allerdings versucht, noch Hinweise von SG-Trainer Bernd Tominac in seinem Rennen umzusetzen. Beim Anschlag lag er 1,01 Sekunden vor dem Portugiesen Pedro Miguel Pinotes, der 2012 und 2016 bei den Olympischen Spielen über 400 m Lagen dabei war.

Überhaupt zeigte sich Geiselhart auf Madeira in guter Form. Beim Sieg über 200 m Lagen verpasste er mit persönlicher Saison-Bestmarke von 2:05,55 Minuten seinen Siegerland-Rekord aus dem Jahr 2019 nur um 47 Hundertstelsekunden. Zweiter wurde auch hier Pinotes (2:06,57). Geiselhart war in der ersten Hälfte des Rennens „sehr locker geblieben“, habe danach Tempo gemacht. „Das ist ja meine Stärke.“

Über 200 m Freistil kam der Siegener mit seiner schnellsten Zeit in dieser Saison in 1:53,09 Minuten bis auf eineinhalb Sekunden an seinen ebenfalls vier Jahre alten Siegerland-Rekord heran. Bei 150 Metern wendete er noch hinter Bastian Schorr (SG Bamberg). „Danach habe ich mich um eine Sekunde abgesetzt“, freute er sich. Schorr wurde Zweiter in 1:54.23 Minuten. Coach Bernd Tominac war in der Heimat erstaunt über die Zeit auf den letzten 50 Metern: „Das war richtig schnell.“

Der inzwischen in „Europe Aquatic“ umbenannte Europäische Schwimmverband hatte die Kurzbahn-Titelkämpfe der Masters in diesem Jahr erstmals in seinen Wettkampf-Kalender aufgenommen. Knapp 1000 Schwimmerinnen und Schwimmer waren am Start. Aus Deutschland hatten 93 Athleten gemeldet.

